Καύσωνας Ιταλία 2023: O σύντροφος της Μελόνι τσακώνεται δημόσια με Γερμανό υπουργό

Μύδρους κατά του Γερμανού υπουργού Υγείας, Καρλ Λάουτερμπαχ με αφορμή σχόλιά του για τον καύσωνα στην Ιταλία και την κλιματική αλλαγή, που πιθανώς θα φέρει το τέλος του τουρισμού στη νότια Ευρώπη, εξαπέλυσε ο δημοσιογράφος σύντροφος της Τζιόρτζια Μελόνι. Σε ανάρτησή του στο Twitter στις 13 Ιουλίου – όταν ο «Κέρβερος» μετέτρεπε σε καμίνι την Ιταλία ο Λάουτερμπαχ από τη Μπολόνια όπου βρισκόταν και καθ’ οδόν προς την Τοσκάνη σημείωσε ότι «ο καύσωνας είναι θεαματικός εδώ. Αν συνεχίσουν έτσι τα πράγματα, αυτοί οι προορισμοί διακοπών δεν θα έχουν μακροπρόθεσμα μέλλον. Η κλιματική αλλαγή καταστρέφει το νότο της Ευρώπης. Μια εποχή φθάνει στο τέλος της».

Heute in Bologna Italien eingetroffen, jetzt geht es in die Toskana. Die Hitzewelle ist spektakulär hier. Wenn es so weiter geht werden diese Urlaubsziele langfristig keine Zukunft haben. Der Klimawandel zerstört den Süden Europas. Eine Ära geht zu Ende. https://t.co/jrSuZ7pD11

— Prof. Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) July 13, 2023