Εξαφάνιση 14χρονης Αριζόνα: Η Αλίσια Ναβάρο που αγνοούνταν από το 2019 βρέθηκε στη Μοντάνα

Ένα κορίτσι από την Αριζόνα που εξαφανίστηκε μέσα στη νύχτα λίγες μέρες πριν από τα 15α γενέθλιά της πριν από τέσσερα χρόνια βρέθηκε ασφαλές αρκετές πολιτείες. Η Αλίσια Ναβάρο, σήμερα 18 ετών, μπήκε σε ένα αστυνομικό τμήμα σε μια μικροσκοπική πόλη της Μοντάνα, 40 μίλια από τα καναδικά σύνορα, και αναγνωρίστηκε ως η έφηβη που είχε δηλωθεί ως αγνοούμενη τον Σεπτέμβριο του 2019, ανακοίνωσε η αστυνομία του Γκλέντεϊλ. Η Αλίσια Ναβάρο έφυγε από το σπίτι της ενώ οι γονείς της κοιμόντουσαν στις 15 Σεπτεμβρίου 2019 σε ηλικία μόλις 14 ετών και δεν επέστρεψε ποτέ.

«Η Αλίσια Ναβάρο εντοπίστηκε», δήλωσε ο υπεύθυνος επικοινωνίας της δημόσιας ασφάλειας του Γκλέντεϊλ Χοσέ Σαντιάγκο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Είναι, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, ασφαλής, υγιής και ευτυχισμένη». Η Ναβάρο μπήκε σε ένα τοπικό αστυνομικό τμήμα σε μια μικρή πόλη της Μοντάνα αυτή την εβδομάδα και ζήτησε να διαγραφεί από τον κατάλογο των εξαφανισμένων παιδιών. Η έφηβη – η οποία είναι αυτιστική αλλά με υψηλή λειτουργικότητα- έφυγε από το σπίτι της στο Γκλέντεϊλ τη νύχτα της 15ης Σεπτεμβρίου του 2019, σε ηλικία μόλις 14 ετών. Οι γονείς της, οι οποίοι κοιμόντουσαν όταν εκείνη έφυγε από το σπίτι, βρήκαν ένα χειρόγραφο σημείωμα της κόρης τους που ανέφερε: «Το έσκασα. Θα επιστρέψω. Το ορκίζομαι. Λυπάμαι».

After close to 4 years missing, Alicia Navarro has been found!

Details:

On September 15, 2019 she left a note for her parents as they slept and disappeared.

While Navarro went missing from her Glendale, Arizona home in 2019, she has just been found in Montana

