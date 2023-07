Μπρους Γουίλις: Η κατάσταση της υγείας του χειροτερεύει

Τον Φεβρουάριο, ο κόσμος του θεάματος έλαβε συνταρακτικά νέα, καθώς ο Μπρους Γουίλις αποσύρθηκε για πάντα από το Χόλιγουντ, αφού επιβεβαιώθηκε ότι έπασχε από μετωποκροταφική άνοια. Μετά από αυτό, ο ηθοποιός που πρωταγωνίστησε στις ταινίες «Pulp Fiction», «Armageddon», «Die Hard» και «Sixth Sense», χειροτέρευε συνεχώς και η οικογένεια και οι φίλοι του έδιναν κατά καιρούς κάποιες ενημερώσεις για την κατάσταση της υγείας του. Μία από τις τελευταίες ενημερώσεις ήρθε από την πρώην σύντροφό του, Μαρία Μπράβο, η οποία δήλωσε ότι ο Γουίλις βρίσκεται όλο και πιο μακριά από την ανάρρωση, σύμφωνα με δημοσίευμα της Marca. Η Μπράβο συμμετείχε σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση, το «Global Gift Gala», όπου μίλησε για την κατάσταση της υγείας του.

Sad news about the health of Bruce Willis 😔 https://t.co/P1YsYaSHP0

— MARCA in English (@MARCAinENGLISH) July 26, 2023