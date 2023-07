Κολομβία: Νεκροί από αστυνομικά πυρά δύο χιμπαντζήδες που δραπέτευσαν από ζωολογικό κήπο

Δύο χιμπαντζήδες σκοτώθηκαν από πυρά αστυνομικών λίγες ώρες αφότου δραπέτευσαν από ζωολογικό κήπο της Περέιρα, στην κεντροδυτική Κολομβία. Τα δύο ζώα δραπέτευσαν το βράδυ της Κυριακής από τον ζωολογικό κήπο Ουκουμάρι. Ύστερα από τρεις ώρες ερευνών, αστυνομικοί εντόπισαν τον Πάντσο – έναν αρσενικό χιμπαντζή άνω των 20 ετών – σε απόσταση 2,5 χιλιομέτρων από τον ζωολογικό κήπο. Η επικεφαλής της αστυνομικής διεύθυνσης στην Περέιρα, Αλεξάντρα Ντίας, είπε ότι ο χιμπαντζής είχε επιτεθεί νωρίτερα σε φύλακα του ζωολογικού κήπου, εξηγώντας πως λόγω της επιθετικής συμπεριφοράς του δεν επιχειρήθηκε η νάρκωσή του και οι αστυνομικοί είχαν εντολή να ανοίξουν πυρ. Ο δεύτερος χιμπαντζής, ένας θηλυκός ονόματι Τσίτα, σκοτώθηκε επίσης σε κοντινή απόσταση από τον ζωολογικό κήπο, ανέφερε η Ντίας χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Σε μήνυμα που αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η διεύθυνση του ζωολογικού κήπου εξέφρασε τη θλίψη της για τον θάνατο των δύο χιμπαντζήδων που επί σειρά ετών «είχαν κλέψει τις καρδιές όλων των επισκεπτών». Σύμφωνα με ρεπορτάζ κολομβιανών μέσων ενημέρωσης, η διεύθυνση του ζωολογικού κήπου παραδέχθηκε ότι οι δύο χιμπαντζήδες δραπέτευσαν εξαιτίας ανθρώπινου λάθους. Φιλοζωικές οργανώσεις ζήτησαν από την εισαγγελία να διεξάγει έρευνα για την υπόθεση.

@ASPCA In Pereira, Colombia, two chimpanzees that escaped from a zoo were cruelly killed, allegedly on the orders of the zoo manager. #Colombia #Pereira pic.twitter.com/HttgpsKtnC

— Steven Kolino (@Steven97kol) July 24, 2023