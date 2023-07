Τότεναμ ιδιοκτήτης καταγγελία: Κατηγορείται για «inside trading»

Για ενορχήστρωση ενός σχεδίου διακίνησης εμπιστευτικών πληροφοριών κατηγορείται ο Τζόε Λιούις, μεταξύ άλλων ιδιοκτήτης της Τότεναμ, όπως ανακοίνωσε ο εισαγγελέας στο Μανχάταν των ΗΠΑ. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Twitter, ο Εισαγγελέας Νταμιάν Γουίλιαμς προχώρησε στην ανακοίνωση του κατηγορητηρίου. Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ο Λιούις εκμεταλλεύτηκε την πρόσβασή του στις αίθουσες συνεδριάσεων των εταιρικών συμβουλίων μεταφέροντας συμβουλές σχετικά με τις εταιρείες στις οποίες επένδυε σε φίλους, προσωπικούς βοηθούς, ιδιωτικούς πιλότους και ερωτικούς συντρόφους, επιτρέποντάς τους να αποκομίσουν κέρδη εκατομμυρίων δολαρίων.

«Τίποτα από αυτά δεν ήταν απαραίτητο, ο Τζο Λιούις είναι ένας πλούσιος άνδρας. Όμως, όπως ισχυριζόμαστε, χρησιμοποίησε εσωτερικές πληροφορίες ως τρόπο για να αποζημιώσει τους υπαλλήλους του ή να κάνει δώρα σε φίλους και συντρόφους του» πρόσθεσε ο εισαγγελέας Γουίλιαμς. «Όμως, όπως ισχυριζόμαστε, χρησιμοποιούσε τις εμπιστευτικές πληροφορίες ως μέσο για να αποζημιώνει τους υπαλλήλους του ή να κάνει δώρα στους φίλους», συνέχισε ο Williams. «Αυτό είναι κλασική εταιρική διαφθορά. Είναι εξαπάτηση. Και είναι παράνομο». Ο Λιούις, ο οποίος ίδρυσε την επενδυτική εταιρεία Tavistock Group, κατηγορείται για 16 κατηγορίες απάτης περί κινητών αξιών και τρεις κατηγορίες συνωμοσίας, για φερόμενα εγκλήματα που εκτείνονται από το 2013 έως το 2021.

Ο εκπρόσωπος του Βρετανού δισεκατομμυριούχου, κατηγόρησε την κυβέρνηση πως υπέπεσε σ’ ένα κατάφωρο λάθος με τις κατηγορίες στο πρόσωπό του, χαρακτηρίζοντάς τον «άνθρωπο με ακεραιότητα και σπουδαίες ικανότητες». Πρόσθεσε, επίσης, πως ο ιδιοκτήτης των «σπιρουνιών» έχει ήδη μεταβεί στις ΗΠΑ για να δώσει τις δικές του εξηγήσεις. Ο Λιούις όπως μεταδίδει το Reuters, κατηγορήθηκε ότι από το 2019 έως το 2021 είχε μεταβιβάσει ουσιώδεις μη δημόσιες πληροφορίες για εταιρείες όπως η Mirati Therapeutics (MRTX.O), η Solid Biosciences (SLDB.O) και η Australian Agricultural Co (AAC.AX). Κατηγορήθηκε επίσης ότι από το 2013 έως το 2018 συνωμότησε για να εξαπατήσει τη Mirati, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ και τους επενδυτές, χρησιμοποιώντας εταιρείες βιτρίνας και άλλα μέσα για να αποκρύψει τη συμμετοχή του σε ποσοστό άνω του 20% στην εταιρεία αντικαρκινικών θεραπειών.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις εμπιστευτικών συναλλαγών, ο Lewis δάνεισε χρήματα στους παραλήπτες των συμβουλών του, μεταξύ άλλων τον Οκτώβριο του 2019, όταν μετέφερε 1 εκατ. δολάρια σε δύο πιλότους, ώστε να μπορέσουν να αγοράσουν περισσότερες μετοχές της Mirati. Στο κατηγορητήριο αναφέρεται ότι ένας πιλότος έστειλε μήνυμα σε έναν φίλο του ότι “το Αφεντικό δάνεισε στον Μάρτι και σε μένα 500.000 δολάρια στον καθένα για αυτό” και ότι πίστευε ότι “το Αφεντικό έχει εμπιστευτικές πληροφορίες” γιατί “διαφορετικά γιατί θα μας έβαζε να επενδύσουμε”.

