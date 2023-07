Ηγέτης κόμματος της Αριστεράς στη Νορβηγία παραιτήθηκε γιατί έκλεψε γυαλιά ηλίου

Επικές διαστάσεις έχει πάρει στη Νορβηγία το βίντεο που δείχνει τον επικεφαλής του κόμματος Κόκκινο (Rødt) της νορβηγικής αριστεράς Μπίορναρ Μοξνέ να κλέβει ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου σε κατάστημα duty-free του αεροδρομίου του Όσλο. Όπως φαίνεται στο βίντεο ο Μοξνέ βρίσκεται μπροστά από ένα σταντ όπου φαίνεται να δοκιμάζει τα γυαλιά. Στο πλευρό του είναι μια γυναίκα με την οποία συνομιλεί καθώς τα προβάρει. Στη συνέχεια τα αφήνει για μερικά δευτερόλεπτα και τα ξαναπαίρνει στα χέρια του. Στο τέλος τον βλέπουμε να προχωρά με τις αποσκευές και να βάζει τα γυαλιά στην τσέπη του. Η αποκάλυψη της πράξης του τον ανάγκασε σε παραίτηση. «Έκανα ένα σοβαρό λάθος και χειροτέρεψα την κατάσταση με τον τρόπο που το διαχειρίστηκα στην συνέχεια», έγραψε στο Facebook ο Μπίορναρ Μοξνέ.

Norway MP Bjornar Moxnes was caught stealing Hugo Boss glasses from a store at Oslo Airport

– No Way

https://t.co/5umK1qKTDd

— Russian Market (@runews) July 24, 2023