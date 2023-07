Νέα Ζηλανδία παραίτηση – Κίρι Άλαν: Εκτός κυβέρνησης η υπουργός Δικαιοσύνης μετά την εμπλοκή σε τροχαίο

Σαν βόμβα έσκασε στη Νέα Ζηλανδία η παραίτηση της υπουργού Δικαιοσύνης μετά την απαγγελία κατηγοριών από την αστυνομία ότι ενεπλάκη σε τροχαίο οδηγώντας υπό την επήρεια αλκοόλ, όπως έδειξε το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε, και αντιστάθηκε στη σύλληψη. Η 39χρονη Κίρι Άλαν είναι το τέταρτο μέλος του υπουργικού συμβουλίου του πρωθυπουργού Κρις Χίπκινς που αποχωρεί από το κυβερνητικό σχήμα από τον περασμένο Μάρτιο, κι ενώ επίκεινται εκλογές τον Οκτώβριο, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι η συντηρητική αντιπολίτευση κοντράρει στα ίσα, αν δεν έχει ξεπεράσει σε ποσοστά στην πρόθεση ψήφου τους κυβερνώντες Εργατικούς.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί στο τροχαίο, που έγινε το βράδυ της Κυριακής στην πρωτεύουσα της Νέας Ζηλανδίας, το Γουέλινγκτον. Η πρώην πλέον υπουργός Δικαιοσύνης παρέμεινε επί τέσσερις ώρες κρατούμενη σε αστυνομικό τμήμα και θα εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου σε άλλη ημερομηνία. Η Άλαν, που σύμφωνα με τον Νεοζηλανδό πρωθυπουργό υπέφερε από «ακραία συναισθηματική δυσφορία», θα παραμείνει προς το παρόν βουλευτής.

Justice Minister Kiri Allan has resigned after getting drunk, crashing her car, and resisting arrest from police – it’s a Shakespearean tragicomedy! Bravo! pic.twitter.com/HNtl9SmGFP

— The Zeitgeist (@TheZeitgeistNZ) July 23, 2023