Κίνα κατάρρευση οροφής: 10 νεκροί και ένας αγνοούμενος από πτώση στέγης γυμναστηρίου

Δέκα νεκροί κι ένας αγνοούμενος είναι ο απολογισμός της κατάρρευσης της οροφής γυμναστηρίου σε δευτεροβάθμιο σχολείο στη βορειοανατολική Κίνα. Το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα στην Τσιτσιχάρ, στην επαρχία Χαϊλονγκτζιάνγκ, σύμφωνα με το πρακτορείο Νέα Κίνα. Στο κτήριο βρίσκονταν 19 άτομα, οι 4 εκ των οποίων πρόλαβαν να πεταχτούν έξω όταν άρχισε να καταρρέει η οροφή, όμως οι υπόλοιποι 11 παγιδεύτηκαν. Ως αργά τη νύχτα είχαν ανασυρθεί 13 άνθρωποι από τα συντρίμμια, εκ των οποίων «τρεις δεν είχαν ζωτικές ενδείξεις» και άλλοι έξι «υπέκυψαν» καθώς οι γιατροί δεν κατάφεραν να τους σώσουν, σύμφωνα με το Νέα Κίνα.

Πλάνα που μεταδόθηκαν από το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV εικονίζουν τη στέγη του γυμναστηρίου να έχει καταρρεύσει εντελώς και σωστικά συνεργεία να ψάχνουν στα συντρίμμια. «Διεξάγεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην οποία επιχειρούν σχεδόν 160 πυροσβέστες και 39 οχήματα», σύμφωνα με την ίδια πηγή. Όπως αναφέρει το ΑΠΕ, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, τα οποία επικαλέστηκε το Νέα Κίνα, εργάτες είχαν κατασκευάσει την οροφή του γυμναστηρίου χρησιμοποιώντας εν μέρει περλίτη, δηλαδή εύπλαστο, άμορφο ηφαιστειακό γυαλί. Όμως ισχυρές βροχές προκάλεσαν τη διόγκωση αυτού του υλικού, προκαλώντας τη θραύση και την κατάρρευση της οροφής, πρόσθεσε το πρακτορείο, διευκρινίζοντας πως υπεύθυνοι της κατασκευαστικής εταιρείας έχουν τεθεί υπό κράτηση.

Death toll from gym roof collapse in northeast China rises to 11 https://t.co/L9X3rHiHMP pic.twitter.com/RQNqvGIyPT

Τα δυστυχήματα λόγω έλλειψης κανόνων ασφαλείας δεν είναι ασυνήθιστα στην Κίνα και το ατύχημα ακολουθεί μια σειρά από τραγωδίες που έχουν συνδεθεί με χαλαρά πρότυπα ασφαλείας τους τελευταίους μήνες. Τον περασμένο μήνα, μια έκρηξη σε εστιατόριο στη βορειοδυτική Κίνα άφησε πίσω του 31 νεκρούς και οδήγησε σε επίσημες δεσμεύσεις για μια εθνική εκστρατεία για την προώθηση της ασφάλειας στο χώρο εργασίας, με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ να καλεί όλες τις περιοχές να «εξετάσουν και να διορθώσουν κάθε είδους κινδύνους».

Αυτό το ατύχημα ακολούθησε την κατάρρευση ανθρακωρυχείου στην Εσωτερική Μογγολία τον Φεβρουάριο που άφησε πίσω του 53 νεκρούς, ενώ τον Απρίλιο, η φονικότερη πυρκαγιά που έπληξε το Πεκίνο εδώ και δύο δεκαετίες σκότωσε 29 ανθρώπους σε νοσοκομείο. Το 2015 στην Τιαντζίν, έκρηξη σε αποθήκη χημικών προϊόντων είχε στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 165 ανθρώπους. Επρόκειτο για μια από τις χειρότερες καταστροφές αυτής της φύσης.

Ten people were killed after school gymnasium roof collapses in China

Initially 15 people thought to be trapped underneath the rubble and authorities pulled 14 individuals out from the debris, according to CCTV.#China #gymnasuim #Roofs #TrendingNow #NewsUpdates… pic.twitter.com/Yg1QEzsNUZ

