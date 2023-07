Κάψιμο Κορανίου Δανία: Κίνδυνος για επιδείνωση των διπλωματικών σχέσεων με το Ιράκ

Δύο διαδηλωτές έκαψαν αντίτυπο του Κορανίου, του ιερού βιβλίου του ισλάμ, μπροστά από την ιρακινή πρεσβεία στην πρωτεύουσα της Δανίας ,Κοπεγχάγη, δημιουργώντας τον κίνδυνο για περαιτέρω επιδείνωση των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Οι δύο διαδηλωτές ήταν από μια ομάδα που αυτοαποκαλείται «Δανοί Πατριώτες» που πραγματοποίησε αντίστοιχη διαδήλωση και την προηγούμενη εβδομάδα, μεταδίδοντας απευθείας μέσω Facebook το περιστατικό αυτό. Πολλές χιλιάδες Ιρακινοί πραγματοποίησαν διαμαρτυρία στη Βαγδάτη το Σάββατο για το κάψιμο ή την καταστροφή κορανίου κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων κατά του ισλάμ στη Σουηδία και τη Δανία.

Ο διοργανωτής της διαδήλωσης στην Κοπεγχάγη ποδοπάτησε το Κοράνι και του έβαλε φωτιά σε ένα μικρό αλουμινένιο δισκάκι δίπλα στην ιρακινή σημαία που ήταν στο έδαφος. Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον πρεσβευτή της Δανίας για να διαμαρτυρηθεί για “την βεβήλωση του κορανίου στην Κοπεγχάγη”, σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργείου στο Twitter. Να σημειωθεί ότι μερικές ημέρες νωρίτερα υπήρξε κι άλλο περιστατικό, όταν άνδρας έκαψε βιβλίο που υποτίθεται ότι ήταν το κοράνι σε πλατεία της Κοπεγχάγης μπροστά από την ιρακινή πρεσβεία. “Το κάψιμο βιβλίων στην Ευρώπη θυμίζει τις σκοτεινές εποχές της άγνοιας…Η σιωπή μπροστά σε ένα τέτοιο πολιτισμικό έγκλημα μίσους δεν θα οδηγήσει παρά σε βία και την προώθηση της τρομοκρατίας”, δήλωσε αξιωματούχος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

🚨🇩🇰 Just in: Activists burn another copy of the Quran in front of Iraq’s embassy in Denmark. pic.twitter.com/AjxjDKj3yE

Σε γραπτή ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Δανίας, αναφέρεται: “Η κυβέρνηση της Δανίας καταδικάζει το κάψιμο του Ιερού Κορανίου. Το κάψιμο ιερών κειμένων και άλλων θρησκευτικών συμβόλων είναι μια επαίσχυντη πράξη που ασεβεί τη θρησκεία των άλλων.” Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι το κάψιμο του Ιερού Κορανίου είναι μια προκλητική πράξη που στεναχωράει πολλούς ανθρώπους και διχάζει τις διαφορετικές θρησκείες και πολιτισμούς και αναφέρεται: “Η Δανία έχει θρησκευτική ελευθερία και πολλοί Δανοί πολίτες είναι μουσουλμάνοι. Αποτελούν πολύτιμο μέρος του δανικού πληθυσμού” . Στην ανακοίνωση, τονίστηκε ότι η ελευθερία έκφρασης και συνάθροισης της Δανίας πρέπει να γίνεται σεβαστή και σημειώθηκε ότι υποστηρίζεται το δικαίωμα διαμαρτυρίας, αλλά αυτό θα πρέπει να παραμείνει ειρηνικό.

In a statement, the Ministry of Foreign Affairs of Denmark condemned the latest insult by an extremist group in this country to the Holy Qur’an as a “shameful act”.#Quran#Islam pic.twitter.com/HjSRmggi3l

— davood.j (@Spring_of_Adven) July 23, 2023