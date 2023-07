Έλον Μάσκ τουίτερ: Πότε θα αλλάξει το διάσημο λογότυπο με το πουλί

Ο ιδιοκτήτης του Twitter, Έλον Μασκ, δήλωσε ότι θέλει να καταργήσει το λογότυπο με το πουλί του Twitter και να το αντικαταστήσει με ένα «X», καθώς έχει ήδη αλλάξει το όνομα της επιχείρησης σε X Corp και δήλωσε ότι η αντικατάσταση «θα έπρεπε να είχε γίνει εδώ και πολύ καιρό». Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο δισεκατομμυριούχος θέλει να δημιουργήσει μια «σούπερ εφαρμογή» με την ονομασία «X», η οποία θα είναι παρόμοια με το WeChat της Κίνας.

Ο Μασκ δημοσίευσε μια εικόνα ενός «X» που αναβοσβήνει και αργότερα, σε μια ηχητική συνομιλία στο Twitter Spaces, απάντησε «Ναι», όταν ρωτήθηκε αν θα αλλάξει το λογότυπο του Twitter

Την Κυριακή 23 Ιουλίου 2023 δήλωσε ότι επιθυμεί να αλλάξει το λογότυπο του Twitter, γράφοντας στο Twitter: «Και σύντομα θα αποχαιρετήσουμε το εμπορικό σήμα του Twitter και, σταδιακά, όλα τα πουλιά». Στη συνέχεια δήλωσε ότι ένα προσωρινό λογότυπο θα τεθεί σε λειτουργία αργότερα την ίδια ημέρα. Ο Μασκ δημοσίευσε στο Twitter μια εικόνα ενός «X» που αναβοσβήνει και αργότερα, σε μια ηχητική συνομιλία στο Twitter Spaces, απάντησε «Ναι», όταν ρωτήθηκε αν θα αλλάξει το λογότυπο του Twitter, προσθέτοντας ότι «θα έπρεπε να είχε γίνει εδώ και πολύ καιρό».

Η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας, Linda Yaccarino, έγραψε στην πλατφόρμα ότι το rebrand είναι μια νέα συναρπαστική ευκαιρία. «Το Twitter έκανε μια τεράστια εντύπωση και άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε», είπε. «Τώρα, το X θα πάει ακόμα παραπέρα…».

X is the future state of unlimited interactivity – centered in audio, video, messaging, payments/banking – creating a global marketplace for ideas, goods, services, and opportunities. Powered by AI, X will connect us all in ways we’re just beginning to imagine.

