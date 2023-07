Ναδάλ Ιόνιο: Στην Ελλάδα ο σπουδαίος τενίστας, απάντησε σε… κρίσιμο ερώτημα θαυμαστή

Διακοπές στην Ελλάδα κάνει ο Ράφα Ναδάλ και ο κόσμος που τον συναντά του ζητά να φωτογραφηθεί μαζί του αλλά και να υπογράψει αυτόγραφα. Ο σπουδαίος Ισπανός τενίστας με τα 22 Grand Slam επισκέφτηκε με το πολυτελές γιοτ του το Μεγανήσι ενώ έκανε τις βόλτες του στην Ιθάκη και στην Κέρκυρα. Ψώνισε σε μίνι μάρκετ, επισκέφτηκε ψαροταβέρνα για να γευματίσει και κυκλοφόρησε και βράδυ. Σε μια από τις βραδινές εξόδους μάλιστα ρωτήθηκε από δύο θαυμαστές του εάν είναι καλύτερος ο Λιονέλ Μέσι ή τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Rafa ended the football GOAT debate by answering to fans during his time in Greece 🇬🇷😎

“Messi is better but I’m a Madrid fan”

Hala Madrid y nada mas para Rafa 🤍🖤

🎥: Dimitris Sklavenitis via TikTok pic.twitter.com/x7QtX8obBf

— rafael_nadal_by_hippo (@rnbyhippo22) July 23, 2023