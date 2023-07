Μέσι Ίντερ Μαϊάμι: Τρομερός με γκολ από απευθείας φάουλ στο 94′

Ο Λιονέλ Μέσι πραγματοποίησε ονειρεμένο ντεμπούτο με την φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι, τα ξημερώματα του Σαββάτου (22/7).

Ειδικότερα, στο 94ο λεπτό στον αγώνα ενάντια στην μεξικανική Κρουζ Αζούλ στο πλαίσιο του Leagues Cup, ο Μέσι κέρδισε ένα φάουλ, λίγα μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή.

Leo Messi WALKS IT OFF. 🤯

An unreal ending to this #LeaguesCup2023 battle. pic.twitter.com/wJvFEjGWU5

— Major League Soccer (@MLS) July 22, 2023