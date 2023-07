Ινδία κατολίσθηση: Αυξήθηκε σε 22 ο αριθμός των θυμάτων

Έξι σοροί εντοπίστηκαν σήμερα στο χωριό Ιρσαλουάντι της δυτικής Ινδίας, το οποίο θάφτηκε κάτω από λάσπη και βράχια το βράδυ της Τετάρτης, με αποτέλεσμα να αυξηθεί σε τουλάχιστον 22 ο αριθμός των θυμάτων της κατολίσθησης, σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής επίσημο απολογισμό των αρχών. «Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης διακόπηκε γύρω στις 18:30 (τοπική ώρα, 16:00 ώρα Ελλάδος) και θα συνεχιστεί το πρωί του Σαββάτου. Μόλις έξι σοροί ανασύρθηκαν σήμερα», ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας. Διασώστες με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά αναζητούν περίπου 100 αγνοούμενους, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν κάτοικοι και εθελοντές. Λόγω της μορφολογίας του εδάφους και του κινδύνου να σημειωθεί νέα κατολίσθηση, δεν χρησιμοποιούνται βαριά χωματουργικά μηχανήματα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ινδικής τηλεόρασης, στο χωριό βρίσκονταν περίπου 225 άνθρωποι όταν σημειώθηκε η κατολίσθηση. Περισσότεροι από 80 εγκατέλειψαν σώοι το χωριό, ενώ 21 διασώθηκαν από τα χαλάσματα.

#WATCH | Maharashtra: Waterlogging in various parts of Mumbai due to heavy rainfall; visuals from Chembur area

IMD has issued a ‘Red’ alert for heavy to very heavy rainfall for the Palghar district for tomorrow; ‘Orange’ alert has been issued for Mumbai, Thane, Raigad and… pic.twitter.com/rnOcYRsljj

— ANI (@ANI) July 21, 2023