Facekini Kίνα καύσωνας 2023: Η νέα μόδα για την προφύλαξη από την ζέστη

Καλύπτοντας όλο το πρόσωπό τους οι Κινέζοι προσπαθούν να προφυλαχθούν από τις ακραίες θερμοκρασίες του καύσωνα που πλήττουν την Κίνα τις τελευταίες ημέρες. Με τον υδράργυρο να ξεπερνάει τους 35 βαθμούς Κελσίου και την θερμοκρασία εδάφους να φθάνει έως και τους 80 βαθμούς σε ορισμένα τμήματα της Κίνας, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες κυκλοφορούν με φορητούς ανεμιστήρες και καλύπτουν τα εκτεθειμένα μέρη του σώματός τους για να μην καούν από το καυτό ήλιο του καύσωνα. Μάλιστα κάποια καπέλα έχουν ενσωματωμένους ανεμιστήρες.

«Facekinis (Προσωπίνια)», δηλαδή μάσκες που καλύπτουν ολόκληρο το πρόσωπο και έχουν τρύπες για τα μάτια και την μύτη του χρήστη, μπλούζες με μακριά μανίκια για να καλύπτουν τα χέρια καθώς και καπέλα με μεγάλο γείσο και ελαφριά τζάκετ από ανθεκτικό υλικό κατά της UV ακτινοβολίας, έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλή. «Σε σύγκριση με την περίοδο πριν από την πανδημία, δύο με τρία χρόνια πριν, αυτή η χρονιά είναι πολύ, πολύ καλύτερη από τις προηγούμενες. Οι πωλήσεις έχουν αυξηθεί πολύ αυτό τον χρόνο», λέει μια πωλήτρια, η Γουάνγκ, σε ένα κατάστημα που πουλάει καπέλα.

This facekini is the most fashionable outfit thesedays in china due to heat waves.

The temperature in the capital Beijing reached to 40°C for the fourth time this year. Last year only six times. #China 中國 #HeatWave #熱浪 🇨🇳 pic.twitter.com/r56rDQ1LLE

— Auspicious (互fo) 🇮🇳 (@nikky_chouksey) July 9, 2023