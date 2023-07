Ακραία καιρικά φαινόμενα στον κόσμο 2023: Οι κίνδυνοι από τις συνεχείς καταστροφές

Μεταξύ 10 και 16 Ιουλίου, περισσότεροι από 100 εκατομμύρια Αμερικανοί προειδοποιήθηκαν από την κυβέρνησή τους για «δυνητικά θανατηφόρες» θερμοκρασίες. Εκτάσεις της Ασίας και της Ευρώπης «ψήνονται» εδώ και μέρες από τον καύσωνα. Το ρεκόρ θερμοκρασίας της Κίνας καταρρίφθηκε. Πυρκαγιές ξέσπασαν σε διάφορα σημεία του κόσμου. Ταυτόχρονα αλλού, οι ουρανοί άνοιξαν. Ισχυρές βροχοπτώσεις παρέσυραν αυτοκίνητα, γέφυρες και σπίτια στη βόρεια Ινδία, λίγο αφότου το Δελχί κατέγραψε την πιο έντονη ημέρα βροχόπτωσης των τελευταίων 40 και πλέον ετών. Η Νότια Κορέα προσπαθούσε να διασώσει ανθρώπους που είχαν παγιδευτεί από πλημμύρες και κατολισθήσεις. Στην Αμερική, το Βερμόντ χτυπήθηκε από καταιγίδες και δρόμοι στο Νιου Χαμσάιρ κατέρρευσαν μετά από καταρρακτώδη βροχή.

Μεμονωμένα, τέτοια γεγονότα θα ήταν συνήθως αξιοσημείωτα στις περιοχές όπου συνέβησαν, αλλά θα αγνοούνταν σε μεγάλο βαθμό αλλού, εκτός αν ενέπνεαν ιδιαίτερα δραματικές εικόνες. Βλέποντάς τα όμως να συμβαίνουν όλα μαζί, τίθεται ένα παγκόσμιο ερώτημα. Τι συμβαίνει όταν ο κόσμος αντιμετωπίζει πολλαπλές καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα, σε πολλά μέρη, ταυτόχρονα; Στην πιο πρόσφατη αξιολόγηση της κλιματικής επιστήμης, η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή, προειδοποίησε ότι τα «σύνθετα γεγονότα» -δύο ή περισσότερα γεγονότα που σχετίζονται με το κλίμα και συμβαίνουν ταυτόχρονα ή σε γρήγορη διαδοχή, συμπεριλαμβανομένων διαφορετικών περιοχών- μπορούν να «οδηγήσουν σε ακραίες επιπτώσεις που είναι πολύ μεγαλύτερες από το άθροισμα» των επιμέρους μερών τους.

LAND surface temperature (AKA how hot Earth’s surface is) in the Eastern Mediterranean as measured by @CopernicusEU #Sentinel3 instrument. @CopernicusEMS has been activated to map the fires that are currently affecting #Greece (https://t.co/icj3xfcGfD).

➡️https://t.co/dPLQ0nBh3G pic.twitter.com/uz5yHFqbW1

— ESA Earth Observation (@ESA_EO) July 18, 2023