Ουκρανία – Ρωσία πόλεμος: Επίθεση σε Κριμαία και Οδησσό

Ουκρανική επίθεση με τηλεκατευθυνόμενα drones στην Κριμαία στην Ουκρανία είχε ως αποτέλεσμα μία έφηβη να χάσει τη ζωή της, γνωστοποίησε ο εγκατεστημένος από τη Μόσχα περιφερειάρχης της χερσονήσου. Την ίδια ώρα, η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση με αεροπορικές επιδρομές στην Οδησσό. «Κατόπιν επίθεσης του εχθρού (της Ουκρανίας) με drones, τέσσερα κτίρια της δημόσιας διοίκησης υπέστησαν ζημιές (…) στη βορειοδυτική Κριμαία», ανέφερε ο Σεργκέι Αξιόνοφ – που έχει διορίσει η Ρωσία – σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, προσθέτοντας: «Δυστυχώς, [η αεροπορική επιδρομή] δεν έμεινε χωρίς θύματα – έφηβη είναι νεκρή».

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας εξαπέλυσαν τις πρώτες πρωινές ώρες αεροπορικές επιδρομές εναντίον της Οδησσού – για τρίτη συνεχόμενη νύχτα – και της Μικολάιφ, πόλεων όπου βρίσκονται στρατηγικά λιμάνια στη νότια Ουκρανία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον ένδεκα άνθρωποι, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Στην Οδησσό, περίπου 100 χλμ. νοτιοδυτικά της Μικολάιφ, ρωσικός βομβαρδισμός είχε αποτέλεσμα να χρειαστεί να εισαχθούν σε νοσοκομείο δύο άνθρωποι, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Κίπερ.

«Έπειτα από ρωσική επίθεση (…) υπάρχουν καταστροφές στο κέντρο της Οδησσού», ανέφερε ο κ. Κίπερ μέσω Telegram, χωρίς να διευκρινίσει τι είδους όπλα χρησιμοποιήθηκαν. Διαβεβαίωσε πως οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας βρίσκονται επί ποδός. Στη Μικολάιφ, «οι Ρώσοι έπληξαν το κέντρο της πόλης. Χώρος στάθμευσης και τριώροφη πολυκατοικία βρίσκονται στις φλόγες. Πυροσβέστες επιχειρούν επιτόπου», ανέφερε μέσω Telegram ο Βιτάλι Κιμ, περιφερειάρχης στη Μικολάιφ. Τραυματίστηκαν τέσσερις ενήλικοι και πέντε παιδιά, διευκρίνισε. Δεν έδωσε λεπτομέρειες, όπως τι είδους όπλο χρησιμοποιήθηκε στο πλήγμα.

Ο δήμαρχος της Μικολάιφ, ο Ολεξάντρ Σενκέβιτς, ανέφερε πως υπάρχει «τεράστιος κρατήρας στο έδαφος κοντά σε τριώροφη πολυκατοικία» και πρόσθεσε πως «η πυρκαγιά είναι πολύ σοβαρή». «Πολλά κτίρια υπέστησαν ζημιές ολόγυρα (…) χώροι στάθμευσης πήραν φωτιά σε άλλη διεύθυνση», συμπλήρωσε ο αιρετός. Αργότερα, ο κ. Σενκέβιτς ενημέρωσε πως «πέντε πολυκατοικίες υπέστησαν ζημιές», προσθέτοντας πως «βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης» και ότι τα γκαράζ που υπέστησαν ζημιές είναι «περίπου 15».

Νωρίτερα είχε κηρυχθεί συναγερμός εξαιτίας επικείμενων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών σε διάφορες περιφέρειες της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της Μικολάιφ. Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε πως εντόπισε την εκτόξευση υπερηχητικών πυραύλων κατά πλοίων επιφανείας προς την κατεύθυνση της Οδησσού, όπου ο κ. Κίπερ κάλεσε τους πολίτες να μείνουν στα καταφύγια. Τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, έγινε επίθεση με στόχο «τερματικούς σταθμούς σιτηρών και λιμενικές υποδομές» στην Οδησσό και στην Τσορνόμορσκ, και «σιλό και προκυμαίες στο λιμάνι της Οδησσού» υπέστησαν ζημιές.

Ο ρωσικός στρατός από την πλευρά του ανέφερε ότι έβαλε στο στόχαστρο «στρατιωτικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις, υποδομές καυσίμων και αποθήκες πυρομαχικών του ουκρανικού στρατού». Χθες Τετάρτη, η Μόσχα διεμήνυσε πως θα θεωρεί στρατιωτικό στόχο οποιοδήποτε πλοίο κατευθύνεται προς ουκρανικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα. Από την πλευρά του, το Κίεβο απαιτεί να προσφερθεί διεθνής συνοδεία στα φορτηγά πλοία μετά τον τερματισμό της συμφωνίας που επέτρεπε την εξαγωγή σιτηρών.

There is every reason to be concerned about #hunger risks. russia hit port cities of #Mykolaiv and #Odesa, and threatens ships heading for 🇺🇦. Whatever response to the blackmail is found, it should show the upper hand. pic.twitter.com/pcb5OFu1Kr

— Kira Rudik (@kiraincongress) July 20, 2023