Μπραντ Πιτ Γουίμπλεντον: Όλα τα φλας στις κερκίδες

Τον τελικό του Wimbledon παρακολούθησε ο Μπραντ Πιτ, ο οποίος τράβηξε πάνω του τα φλας για… όλους τους καλούς λόγους. Ο δημοφιλής ηθοποιός, που τον Δεκέμβριο του 2023 κλείνει τα 60, καταγράφηκε από τον φωτογραφικό φακό στις κερκίδες του διάσημου τουρνουά τένις και παρακολούθησε από κοντά τον δραματικό τελικό ανάμεσα στον Νόβακ Τζόκοβιτς και στον Κάρλος Αλκαράθ. Ο Ισπανός τενίστας, πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή εμφάνιση, κατάφερε να διακόψει το αήττητο του Σέρβου αντιπάλου του και να κατακτήσει το δεύτερο Grand Slam της καριέρας του. Ωστόσο, αρκετών φιλάθλων τα βλέμματα ήταν στραμμένα στις εξέδρες, όπου ο Μπραντ Πιτ έδωσε το «παρών» κερδίζοντας τις εντυπώσεις.

Brad Pitt is three years older than Novak Djokovic and Carlos Alcaraz combined #Wimbledon pic.twitter.com/xAEj8EprdM — BBC Sport (@BBCSport) July 16, 2023

Is he eating CRISPS? Brad Pitt looks like he does AND he. eats. crisps?? babe.#BradPitt#Wimbledon pic.twitter.com/3cEXNOdLUA — jen (@JenCarsonTaylor) July 16, 2023

Ο Χολιγουντιανός ηθοποιός εμφανίστηκε στο Wimbledon φορώντας ένα γαλάζιο μπλουζάκι και γυαλιά ηλίου, τα οποία δεν αποχωρίστηκε στιγμή στη διάρκεια του ματς. Ο Μπραντ Πιτ εντυπωσίασε με την εμφάνισή του, με τον χρόνο να είναι -καθώς φαίνεται- ένας από τους… καλύτερούς του φίλους, αφού στα 59 του μοιάζει πιο γοητευτικός από ποτέ.

The most handsome guy at Wimbledon today. #BradPitt pic.twitter.com/M3JiQGzb6V — Mr Saad (@Abdullah10Saad) July 16, 2023

Σημειώνεται ότι ο Μπραντ Πιτ δεν ήταν ο μόνος «επώνυμος» που έδωσε το «παρών» στον μεγάλο τελικό, αφού στις κερκίδες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν οι Χιου Τζάκμαν, Ρέιτσελ Βάις, Αριάνα Γκράντε κ.ά., αλλά και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ με τη σύζυγό του και τα δύο μεγαλύτερα παιδιά τους.

Brad Pitt at the men’s final Wimbledon on July 16, 2023 pic.twitter.com/cxkdnhpFs7 — Brad Pitt Online (@pitt_online) July 16, 2023