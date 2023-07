Οδησσός επίθεση – Πόλεμος στην Ουκρανία: Χτυπήθηκαν λιμενικές υποδομές

Η Οδησσός, λιμάνι στρατηγικής σημασίας στον νότο, η ομώνυμη περιφέρεια, όπως και οι περιφέρειες Μικολάιφ, Ντονιέτσκ, Χερσώνα, Ζαπορίζια και Ντνιπροπετρόφσκ απειλούνται από ρωσικά τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη-καμικάζι, ανέφερε η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία μέσω Telegram. Κατά την ίδια πηγή, ο ρωσικός στρατός πιθανόν χρησιμοποιεί βαλλιστικούς πυραύλους σε επιθέσεις στην Πολτάβα, στην Τσερκάσι, στην Ντνιπροπετρόφσκ, στη Χαρκίβ και στην Κιρόβοχραντ.

Συστοιχίες της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν για να αποκρούσουν την επιδρομή στο λιμάνι της Οδησσού, ανέφερε νωρίτερα μέσω Telegram ο Σερχίι Μπρατσούκ, εκπρόσωπος της στρατιωτικής διοίκησης της ομώνυμης περιφέρειας. «Οδησσός: Το μάχιμο έργο της αντιαεροπορικής άμυνας βρίσκεται σε εξέλιξη», ανέφερε ο Μπρατσούκ, απαιτώντας οι πολίτες να μη δημοσιοποιούν πληροφορίες για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Στην Οδησσό βρίσκεται το κυριότερο λιμάνι από το οποίο εξάγονταν ουκρανικά σιτηρά μέσω της Μαύρης Θάλασσας δυνάμει της συμφωνίας που υπέγραψαν στην Κωνσταντινούπολη παρά τον πόλεμο Κίεβο και Μόσχα τον Ιούλιο του 2022. Η ισχύς της συμφωνίας εξέπνευσε τα μεσάνυχτα, με απόφαση της Ρωσίας.

The RF Armed Forces struck at critical targets. There is no exact information about the destruction yet. pic.twitter.com/BDEEzFsdzU

Footage of explosions in the port of Odessa this night

Η πόλη, το ιστορικό κέντρο της οποίας ενεγράφη τον Ιανουάριο στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς που κινδυνεύει, όπως καταρτίζεται από την UNESCO, έχει βομβαρδιστεί επανειλημμένα αφότου η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία την 24η Φεβρουαρίου 2022. Ο Όλεχ Κίπερ, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της Οδησσού, προειδοποίησε από την πλευρά του μέσω Telegram πως θα πρέπει να αναμένονται «αρκετά κύματα» ρωσικών επιθέσεων.

Ουκρανικές «λιμενικές υποδομές» υπέστησαν ζημιές κατά τη ρωσική επιδρομή με πυραύλους τα ξημερώματα στην Οδησσό, μερικές ώρες αφού εξέπνευσε η ισχύς της συμφωνίας που υπέγραψαν τον Ιούλιο του 2022 η Ουκρανία και τη Ρωσία και επέτρεπε την ασφαλή εξαγωγή σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας, έκαναν γνωστό οι ένοπλες δυνάμεις. «Έξι πύραυλοι Καλίμπρ εκτοξεύθηκαν από τα νερά της Μαύρης Θάλασσας εναντίον της Οδησσού», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η επιχειρησιακή διοίκηση της νότιας Ουκρανίας, διαβεβαιώνοντας πως καταρρίφθηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα αλλά συντρίμμια τους «προκάλεσαν ζημιές σε λιμενικές υποδομές και ιδιωτικές κατοικίες».

After the violation of the grain agreement, the Russians attacked the port of Odessa.Russia has deployed more than 100,000 soldiers and more than 900 tanks to the region.https://t.co/xPwZCTvetD

