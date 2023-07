Τσιτσιπάς – Μπαντόσα Ύδρα: Με live στο instagram εν πλω απάντησαν σε… σχεδόν όλα

Σε ένα live blog με ερωτήσεις του κοινού, η Πάουλα Μπαντόσα και ο Στέφανος Τσιτσιπάς απάντησαν σε όσες απορίες είχαν οι φαν τους. Ένας εξ αυτών ρώτησε την Μπαντόσα για το… δολοφονικό βλέμμα στον πατέρα του Στέφανου, Απόστολο Τσιτσιπά, κατά τη διάρκεια αγώνα του στο Wimbledon. Η Ισπανίδα τόνισε πως δεν υπήρχε τίποτε το κακό και απλά αυτό είναι το βλέμμα της όταν είναι… χαμένη στις σκέψεις της. Τόνισε, μάλιστα, πως αγαπάει τον πατέρα του Στέφανου.

Κάποια στιγμή Στέφανος και Πάουλα ρωτήθηκαν αν ήταν φίλοι ποτέ κι αμφότεροι ξέσπασαν σε γέλια. «Δεν της έλεγα ούτε γεια…», είπε ο Στέφανος για να επιβεβαιώσει η Πάουλα«Όλά αυτά μέχρι μια μέρα που άρχισα να τη χαιρετάω. Νόμιζε ότι ήμουν ο πιο αλαζονικός τύπος στη γη», συνέχισε ο Τσιτσιπάς και συμπλήρωσε η Πάολα: «Σκεφτόμουν από μέσα μου τι έχει αυτός ο τύπος; Περνούσε κι ούτε καν με κοιτούσε”.

Το γιατί συμπεριφερόταν έτσι το εξήγησε με χαμόγελο ο Τσιτσιπάς: «Σκεφτείτε πόσο νευρικός ήμουν και δεν της έλεγα ούτε καλημέρα. Τωρα όμως αυτές οι μέρες είναι παρελθόν. Της λέω γεια και τις δίνω λουλούδια».

«Θα το κάνουμε σύντομα, είναι κάτι που το σχεδιάζουμε… Λατρεύουμε κι οι δύο τη φωτογραφία και το βίντεο. Φυσικά δεν είναι ο λόγος που είμαστε μαζί… Η αλήθεια είναι ότι το Netflix μας πληρώνει για να είμαστε μαζί και να προσποιούμαστε ότι είμαστε ζευγάρι. Όταν τελειώσει το σόου τίποτα απ’ όλα αυτά δεν θα υπάρχει»

Αμέσως μετά η Μπαντόσα ρωτήθηκε και για την περίφημη γκριμάτσα δυσφορίας προς τον Απόστολο Τσιτσιπά κατά τη διάρκεια ενός αγώνα του Στέφανου στο Λονδίνο με την ίδια να ευχαριστεί γιατί της το θύμισαν και να εξηγεί: «Ευχαριστώ για την ερώτηση γιατί θέλω να εξηγήσω τι έγινε… Πρώτα απ’ όλα, αγαπώ τον πατέρα του, αγαπώ τον ‘Απο’. Μόλις είχε ξεκινήσει ο αγώνας, ήταν ο τρίτος πόντος νομίζω και απλά σκεφτόμουν τα δικά μου εκείνη τη στιγμή και κοίταξα προς τα εκεί. Και μετά από 5 λεπτά είχε γίνει viral από το πουθενά, ότι έριξα λοξή ματιά στον μπαμπά του, ενώ απλά ήταν το βλέμμα μου όταν σκέφτομαι».

Εκεί παρενέβη ο Τσιτσιπάς λέγοντας της ότι «πάντα θα καταγράφουν κάθε κίνηση σου», με την ίδια να χαμογελά και να συμπληρώνει: «Ναι, ναι αλλά έχουμε μια εξαιρετική σχέση όλοι μας… Οι οικογένειες Τσιτσιπά και Μπαντόσα» και να την διορθώνει ο Στέφανος λέγοντας «όχι, όχι η οικογένεια Τσιτσιντόσα».

“He never said hello to me, I was like what’s wrong with him”

Level of shyness pic.twitter.com/1eIWRxQkJg

