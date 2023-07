Θάνατος από διαρροή αερίου: Μοιραίο ταξίδι του μέλιτος

Τραγικό παιχνίδι επεφύλασσε η μοίρα σε ένα νιόπαντρο ζευγάρι που αποφάσισε να επισκεφθεί τη Μαγιόρκα της Ισπανίας για τον μήνα του μέλιτος, αλλά εντελώς αναπάντεχα «χάθηκαν» και οι δύο «πιθανότατα από διαρροή αερίου και συγκεκριμένα μονοξειδίου του άνθρακα» όπως εκτιμούν οι Αρχές. Ο Τζέιμς Κάρσι πέθανε απευθείας, ενώ η 39χρονη Μαίρη Σόμερβιλ έφυγε από τη ζωή δύο μήνες μετά. Το ζευγάρι είχε παντρευτεί πρόσφατα και είχε ταξιδέψει από το Εδιμβούργο στη Μαγιόρκα και έμειναν σε ένα σπίτι στο θέρετρο Cala Mesquida. Ήταν αργά όμως όταν διαπιστωθηκε ότι στο διαμέρισμα υπήρχε ένα χαλασμένο ψυγείο λόγω του οποίου είχε προκληθεί διαρροή αερίου, με αποτέλεσμα την εκπομπή μονοδειξίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα που επέφερε τον θάνατο του ζευγαριού.

Mary Somerville and Jaime Carsi Wiki, Bio, Age, Family, Cause of Death | REPORT

