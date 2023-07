Wimbledon 2023 τελικός: Η 24χρονη Μαρκέτα Βοντρούσοβα είναι η νέα «βασίλισσα»

Η 24χρονη Μαρκέτα Βοντρούσοβα είναι η νέα «βασίλισσα» του Wimbledon. Για πρώτη φορά στην εποχή των Open και για δεύτερη στα χρονικά του τένις μία αθλήτρια με μη διακριτή θέση (unseeded, νο42 μέχρι σήμερα) στέφεται πρωταθλήτρια του All England Club (νίκησε πέντε με διακριτή θέση στην πορεία της προς το τρόπαιο), με την Τσέχα να επικρατεί 2-0 σετ (6-4, 6-4) της Ονς Ζαμπέρ. Η Τυνήσια (νο6 στον κόσμο) στην δεύτερη συνεχόμενη παρουσία της στον καταληκτικό αγώνα του λονδρέζικου Major απέτυχε να πάρει το πρώτο της Grand Slam (πέρυσι είχε ηττηθεί από την Έλενα Ριμπάκινα), κάτι που κατάφερε η Βοντρούσοβα.

POV: you just become a Wimbledon champion 🏆#Wimbledon pic.twitter.com/kf484DhHUt

— Wimbledon (@Wimbledon) July 15, 2023