Μέσι τροχαίο: Παραλίγο να προκαλέσει ατύχημα ο Αργεντινός

Ο Λιονέλ Μέσι παραλίγο να προκαλέσει τροχαίο, αφού παραβίασε κόκκινο φανάρι. Ο Αργεντινός, που ανακοινώθηκε επίσημα από την Ίντερ Μαϊάμι, λίγο έλειψε να συγκρουστεί με άλλο όχημα την ώρα που οδηγούσε στο Φορτ Λόντερντεϊλ της Φλόριντα την Παρασκευή. Σε βίντεο που κυκλοφορούν στα social media, φαίνεται ένας οπαδός να του αποσπά την προσοχή πλησιάζοντας το αυτοκίνητο που βρισκόταν εν κινήσει, για να βγάλει μια φωτογραφία.

Ο Μέσι είχε αστυνομική συνοδεία με τη σειρήνα αναμμένη, οπότε πιθανότατα είχε άδεια να περάσει με κόκκινο, όπως σημειώνει η MARCA.

Ευτυχώς, κανείς δεν τραυματίστηκε, καθώς τόσο ο Μέσι όσο και ο άλλος οδηγός κατάφεραν να επιβραδύνουν πριν συμβεί κάποιο τροχαίο.

Messi taking a red light like a true Florida man pic.twitter.com/g8Xc4MAh7P — Inter Miami CF Burner (@miamifutbolmls) July 14, 2023

Προ ολίγων ημερών, ο Μέσι έγινε viral επειδή βγήκε για ψώνια σε super market με την οικογένειά του σαν… κοινός θνητός.

Leo Messi with a young fan at a Publix store in Miami! pic.twitter.com/Js2S6bZ5bm — Leo Messi 🔟 Fan Club (@WeAreMessi) July 14, 2023

Fans taking selfies with Lionel Messi at Publix in Miami. pic.twitter.com/KxXgvVAVOK — Mundo Albiceleste ⭐🌟⭐🇦🇷 (@MundoAlbicelest) July 14, 2023