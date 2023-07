Ρομάριο νοσοκομείο: Σταθερή η κατάσταση του Βραζιλιάνου θρύλου

Εσπευσμένα εισήχθη στο νοσοκομείο ο Βραζιλιάνος θρύλος του ποδοσφαίρου, Ρομάριο, με λοίμωξη εντέρου.

Ο Ρομάριο νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του Ρίο ντε Τζανέιρο εδώ και δύο ημέρες με την κατάσταση της υγείας του πάντως να κρίνεται πλέον σταθερή. Ο 57χρονος παλαίμαχος άσος, αντιμετωπίζει προβλήματα με την υγεία του τα τελευταία χρόνια και πριν από πέντε χρόνια είχε κάνει πάλι εισαγωγή.

Ακολούθως, υποβλήθηκε σε γαστρική επέμβαση για να ελέγξει τον διαβήτη του, ενώ πριν από δύο χρόνια χρειάστηκε επίσης να χειρουργηθεί για να αφαιρέσει τη χοληδόχο κύστη του.

Thoughts and prayers to Barça legend Romario, who has been hospitalised after suffering from an intestinal infection. His condition is stable. 🇧🇷🙏 pic.twitter.com/3fgU2LUoV2

— BarçaTimes (@BarcaTimes) July 14, 2023