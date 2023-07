Γιάννης Αντετοκούνμπο Κίνα: Όλα.. κινέζικα

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε στην Κίνα το τελευταίο διάστημα στο πλαίσιο της καμπάνιας του με τη Nike και βρήκε ευκαιρία να μάθει μια δύσκολη γλώσσα.

Συγκεκριμένα ο Greek Freak ανέφερε ότι είχε αρκετό καιρό να βρεθεί σε μία τάξη με παιδιά. Μάλιστα ρώτησε τους μικρούς του φίλους αν μπορούν να του διδάξουν κινέζικα, κάνοντας μία απόπειρα να μιλήσει και αυτός.

Been a long time since I’ve been in a classroom pic.twitter.com/sZewTBX1ao

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) July 13, 2023