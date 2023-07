Τρανς θηλάζει μωρό: Η ανάρτηση που προκάλεσε, τι απαντούν οι ειδικοί

Μια τρανς γυναίκα από τη Βρετανία ισχυρίζεται ότι θηλάζει το μωρό της. Μια φωτογραφία που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυτή την εβδομάδα η τρανς γυναίκα Μίκα Μίνιο-Παλουέλο, τη δείχνει να θηλάζει το μωρό της σε ένα λεωφορείο, με το συνοδευτικό μήνυμα: «Οι τρανς γυναίκες μπορούν να θηλάσουν». Η ανάρτηση της τρανς γυναίκας ήταν απάντηση σε μια προηγούμενη διαμάχη. Τον περασμένο μήνα είχε εμφανιστεί σε ρεπορτάζ του ITV News at Ten σχετικά με την κρίση του κόστους ζωής, στο οποίο έπλενε τα πιάτα και φόρτωνε το πλυντήριο, υποστηρίζοντας ότι η αύξηση της τιμής του νερού «είναι σκληρή αν είσαι μαμά όπως εγώ».

Ξεσηκώθηκε λοιπόν μια διαδικτυακή αντιπαράθεση γύρω από το αν η Μίνιο θα μπορεί να αποκαλείται «μαμά», με τη γυναίκα να απαντά σε σχόλιο μιας Συντηρητικής βουλευτού: «Οι τρανς γυναίκες μπορούν να είναι μητέρες. Δεν εναπόκειται σε έναν βουλευτή ή σε οποιονδήποτε άλλον να επιβάλει το πώς αποκαλεί τον γονέα του ένα παιδί». Η Μίνιο δημοσίευσε, λοιπόν, τη φωτογραφία του θηλασμού σαν να ήθελε να αποδείξει ότι όσοι γεννήθηκαν άνδρες μπορούν όχι μόνο να ντύνονται «σαν μαμάδες», αλλά και να εκτελούν τις βιολογικές λειτουργίες μιας μητέρας.

Ποια είναι λοιπόν η αλήθεια; Μπορεί πραγματικά ένας άνθρωπος που του αποδόθηκε το ανδρικό φύλο κατά τη γέννησή του να θηλάσει ένα μωρό παράγοντας γάλα από τις θηλές του; αναρωτιέται η Daily Mail. Η απάντηση είναι πολύπλοκη: και ναι και όχι. Με τη χρήση μιας θεραπείας γνωστής ως πρωτόκολλο Newman-Goldfarb, που αναπτύχθηκε αρχικά το 2000 για θετές μητέρες, ακόμα και μια τρανς γυναίκα μπορεί να θηλάσει. Λειτουργεί μιμούμενο τις ορμονικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα φυσιολογικά στο σώμα μιας γυναίκας που μόλις γέννησε και περιλαμβάνει αρκετές εβδομάδες τακτικής χρήσης μιας αντλίας για τη διέγερση του μαστού, τη λήψη ενός συνδυασμού αντισυλληπτικών ορμονών και του φαρμάκου κατά της ναυτίας δομπεριδόνη, το οποίο αυξάνει τα επίπεδα της ορμόνης προλακτίνη που παράγει γάλα.

Όμως, όσο κι αν αυτό ακούγεται απλό, στην πραγματικότητα δεν είναι. Κατ’ αρχάς, η δομπεριδόνη απαγορεύεται στις ΗΠΑ, λόγω ανησυχιών ότι προκαλεί καρδιακά προβλήματα. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας εξακολουθεί να τη χορηγεί μερικές φορές σε θηλάζουσες μητέρες με χαμηλά επίπεδα παροχής γάλακτος εφόσον ούτε η μητέρα ούτε το μωρό αντιμετωπίζουν καρδιακά προβλήματα, και με σαφείς οδηγίες να αναφέρουν τυχόν αλλαγές στη συμπεριφορά του μωρού. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται, σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες, «μόνο για σύντομο χρονικό διάστημα». Η Μίνιο ισχυρίζεται ότι θήλασε το παιδί της για «μερικές εβδομάδες».

In the end, I only breastfed my child for a few weeks.

I then had to stop because I had a cancer relapse and didn’t want to poison my child.

Here’s me on the bus to hospital for the 1st chemo round, feeding my child for the last time pic.twitter.com/6gh3RP6tLr

— Mika Minio-Paluello (@mikaminio) July 2, 2023