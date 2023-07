Μπραντ Πιτ F1: Οι πρώτες φωτογραφίες του διάσημου ηθοποιού με στολή πιλότου

O Brad Pitt ετοιμάζεται για τη νέα του ταινία, η οποία θα σχετίζεται με τη Formula 1 και έτσι βρέθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο στην Αγγλία, για να παρακολουθήσει το Grand Prix στο Silverstone Circuit του Λονδίνου και να γυρίσει κάποιες από τις σκηνές του. Ο ηθοποιός και παραγωγός εμφανίστηκε δημόσια με τη στολή του πιλότου της F1, παρέα με τον συμπρωταγωνιστή του Damson Idris, την ώρα της ανάκρουσης του εθνικού ύμνου της Μεγάλης Βρετανίας και το κοινό φυσικά κατενθουσιάστηκε. Ο Pitt χαιρέτισε πολύ κόσμο στον αγωνιστικό χώρο και, φυσικά, έπιασε την κουβέντα με τους επαγγελματίες οδηγούς της F1.

🇬🇧 Carlos with Brad Pitt and Damson Idris on the grid yesterday! 🌶️

📸: Tim Goode#CarlosSainz | #BritishGP | #F1 pic.twitter.com/7V1cSIym7q

— Carlos Sainz News (@CSainzNews_) July 10, 2023