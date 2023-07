Φαίη Σκορδά Instagram: Η παρουσιάστρια ποζάρει με μαγιό

Η Φαίη Σκορδά φωτογραφήθηκε φορώντας ένα μπικίνι στο χρώμα της μέντας. Η Φαίη Σκορδά, η οποία διατηρεί ένα ενεργό προφίλ στο Instagram, δημοσίευσε μια σειρά φωτογραφιών στο προφίλ της στο Instagram όπου ποζάρει σαν πραγματικό μοντέλο για καμπάνια μαγιό και εντυπωσιάζει με τι αναλογίες της. Η παρουσιάστρια αποτελεί ένα από τα ονόματα της showbiz που εμπνέουν και δίνουν τις πιο κομψές στιλιστικές ιδέες. Είτε επιλέξει κάποιο casual σύνολο, είτε επιλέξει να κάνει μια πιο chic εμφάνιση, η Φαίη Σκορδά είναι γοητευτική.

Το ίδιο ισχύει και για τα looks παραλίας που πραγματοποιεί. Δεν είναι λίγες οι φορές που την έχουμε δει να ποζάρει φορώντας κάποιο στιλάτο μπικίνι, αυτή τη φορά όμως το χρώμα που επέλεξε είναι το must have της σεζόν.

Στο χρώμα της μέντας και με λαμπερές λεπτομέρειες, το μπικίνι της είναι από τα must για το καλοκαίρι.

Έλενα Χριστοπούλου: “Αυτές είναι αποφάσεις της Φαίης Σκορδά και του ΣΚΑΪ”

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής “Καλοκαίρι #Yes” έκανε η Έλενα Χριστοπούλου. Η γνωστή manager και συνεργάτιδα της Φαίης Σκορδά ρωτήθηκε για το “Πρωινό μας” και τις φημολογούμενες αλλαγές που θα γίνουν στην εκπομπή. Αρχικά, η ίδια ανέφερε για την τηλεοπτική σεζόν που έφτασε στο τέλος της: “Ήταν μία χρονιά διδακτική. Όταν κάνω κάτι που δεν έχω ξανακάνει το απολαμβάνω και μαθαίνω, διαβάζω και προσπαθώ να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό”. Θα γίνουν αλλαγές στην εκπομπή; Η Έλενα Χριστοπούλου απάντησε πάνω σε αυτό: “Δεν το γνωρίζω αυτό. Αυτές είναι αποφάσεις της Φαίης Σκορδά και του καναλιού”.

Όσον αφορά τις αποχωρήσεις που έχουν ακουστεί πως θα γίνουν από την εκπομπή, η Έλενα Χριστοπούλου είπε: “Ξέρω διάφορα αλλά δεν μπορώ να πω, αυτές είναι ανακοινώσεις που θα κάνουν ο κάθε άνθρωπος ξεχωριστά για τον εαυτό του. Εύχομαι σε όλους να περάσουν τέλεια, έχω χαρεί πάρα πολύ που ήμουν με αυτούς τους ανθρώπους, με την Αφροδίτη Γραμμέλη, τον Νίκο Γεωργιάδη, τον Άγγελο Βουράκη”. Η Έλενα Χριστοπούλου ρωτήθηκε επίσης εάν θα τη δούμε στο μέλλον με δική της εκπομπή: “Το μέλλον δεν ξέρουμε ποτέ τι θα φέρει. Προς το παρόν είμαι είμαι σε μία εκπομπή που ηγείται ένας άνθρωπος που εμπιστεύομαι και σέβομαι”.