Τρανς Μις Ολλανδία 2023: Ποια είναι η 22χρονη Rikkie Valerie Kolle

Τρανς γυναίκα στέφθηκε Μις Ολλανδία 2023, για πρώτη φορά στην ιστορία των καλλιστείων και είναι έτοιμη να διεκδικήσει τον τίτλο της Μις Υφήλιος. Η Rikkie Valerie Kolle, 22 ετών, έγραψε ιστορία αφού κέρδισε τον διαγωνισμό στην ολλανδική χώρα την Κυριακή, ως τρανσέξουαλ άτομο. Η νέα Μις Ολλανδία φόρεσε ένα κόκκινο φόρεμα καθώς την κατέλαβε η συγκίνηση ενώ παρέλαβε το στέμμα της. Το μοντέλο βρέθηκε στην κορυφή του βάθρου με ένα μπουκέτο λουλούδια, ενώ οι συναγωνίστριές της χειροκροτούσαν. Eνώ γεννήθηκε με τα βιολογικά χαρακτηριστικά ενός άντρα, το 22 χρονο μοντέλο έκανε μετάβαση φύλου και προσδιορίζεται ως γυναίκα.

Ωστόσο, η Rikkie Valerie Kollé δέχθηκε αρνητικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς πολλοί ήταν εκείνοι που την αποκαλούν «αρσενικό». Κάποιοι μάλιστα δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι ένας βιολογικός άνδρας πήρε τη θέση των γυναικών στα καλλιστεία.

«Τα κατάφερα! Είναι εξωπραγματικό, αλλά μπορώ να αποκαλώ τον εαυτό μου @missnederland 2023. Ήταν ένα εκπαιδευτικό και υπέροχο ταξίδι, η χρονιά μου δεν μπορεί να πάει στραβά. Είμαι τόσο περήφανη και χαρούμενη που δεν μπορώ να το περιγράψω με λόγια. Έκανα την κοινότητά μου περήφανη και έδειξα ότι όλα μπορούν να γίνουν. Και ναι, είμαι τρανς γυναίκα και θέλω να μοιραστώ την ιστορία μου, αλλά είμαι επίσης η Rikkie και αυτό είναι που έχει σημασία για μένα.

Το έκανα αυτό με τις δικές μου δυνάμεις και απόλαυσα κάθε στιγμή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους κριτές και όλους στην ομάδα της Μις Ολλανδία που με εμπιστεύτηκαν, αυτή είναι μόνο η αρχή. Αγαπημένες μου συναγωνίστριες φιναλίστ, κάναμε όλες ένα σόου, σας αγαπώ όλες, μου δώσατε τόση επιπλέον δύναμη. Και όπου κι αν βρίσκεστε στον πλανήτη, θέλω να είμαι εκεί για εσάς και να είμαι το παράδειγμα που έλειψε και εμένα. Σε πολλές ακόμα περιπέτειες, ας ετοιμαστούμε για τη @missuniverse. Τόσο ενθουσιασμένη», έγραψε στο ποστ της.

Τώρα η Rikkie Valerie Kolle, μετά την ιστορική της πρωτιά στην Ολλανδία, νιώθει έτοιμη να κατακτήσει το διεθνές στερέωμα. Η Μις Υφήλιος 2023 θα διεξαχθεί στο Ελ Σαλβαδόρ τον Δεκέμβριο, αν και η ακριβής ημερομηνία δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, και θα διαγωνίζονται γυναίκες από 24 χώρες για να διεκδικήσουν τον τίτλο. Η σταρ θα είναι η δεύτερη τρανσέξουαλ γυναίκα που θα λάβει μέρος στη διεκδίκηση του τίτλου της Μις Υφήλιος. Το 2018 η Angela Ponce από την Ισπανία έγινε η πρώτη τρανς γυναίκα που διεκδίκησε τον τίτλο των καλλιστείων. Είχε δηλώσει τότε στο NBC ότι «ποτέ δεν θα μπορούσε να φανταστεί» ότι θα έφτανε στην τελική φάση. Οι τρανσέξουαλ διαγωνιζόμενες μπορούν να διεκδικήσουν το στέμμα από το 2012.

WOWCongratulations @rikkievaleriekolle will now represent Netherlands in the 72nd edition of Miss Universe competition in El Salvador

She will be the second trans woman on the @missuniverse coveted stage.

❤️#missnetherland #missnederland2023 pic.twitter.com/moO4j79d7L

— Miss saHHara (@miss_sahhara) July 9, 2023