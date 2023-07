Καταζητούμενος κρύφτηκε σε καταψύκτη: Τραγικό τέλος για 34χρονο

Ένας καταζητούμενος άνδρας φαίνεται να κρύφτηκε σε καταψύκτη για να γλιτώσει τη σύλληψη και πέθανε, καθώς δεν μπορούσε να βγει. Ένας άνδρας από τη Μινεσότα των ΗΠΑ που βρέθηκε νεκρός μέσα στον καταψύκτη ενός άδειου σπιτιού τον περασμένο μήνα καθώς διέφευγε από τις αρχές και πιθανότατα πήδηξε μέσα στο ψυγείο για να κρυφτεί πιστεύει η αστυνομία, μεταδίδει η New York Post.

Ο Μπράντον Λι Μπάσμαν, 34 ετών, ανακαλύφθηκε μέσα σε έναν καταψύκτη στο υπόγειο του ακατοίκητου σπιτιού στις 26 Ιουνίου, σε μια προσπάθεια να αποφύγει τους αστυνομικούς που βρίσκονταν στην περιοχή, ανακοίνωσε η αστυνομία την Παρασκευή. Eίχε ενεργό ένταλμα σύλληψης και η αστυνομία υποπτεύεται ότι πήδηξε στον καταψύκτη με δική του πρωτοβουλία για να κρυφτεί, αλλά παγιδεύτηκε μέσα. Δεν υπάρχουν ενδείξεις τραύματος στο σώμα του, σύμφωνα με τη νεκροψία που έγινε από το γραφείο του ιατροδικαστή. Η τοξικολογική έκθεση αναμένεται να εκδοθεί σε αρκετές εβδομάδες.

«Ό καταψύκτης ήταν κλειστός και δεν μπορούσε να ανοιχτεί από μέσα», ανέφερε η αστυνομία σε δελτίο τύπου. «Οι ερευνητές εντόπισαν μια μεταλλική διακοσμητική ράβδο γκαζόν που είχε εισαχθεί από το εσωτερικό του καταψύκτη προς τον μηχανισμό μανδάλωσης. Η ράβδος μπλοκαρίστηκε μεταξύ της φλάντζας και της άκρης, εμποδίζοντας τη ράβδο να χειριστεί τον μηχανισμό μανδάλωσης από το εσωτερικό» είπε ο αρχηγός της Αστυνομίας. Ο καταψύκτης δεν ήταν σε λειτουργία όταν ο καταζητούμενος μπήκε μέσα, επειδή οι λογαριασμοί δεν έχουν πληρωθεί στο σπίτι από τον Απρίλιο του 2022. Το σπίτι δεν έχει κατοικηθεί από τον Φεβρουάριο του 2023, σύμφωνα με την αστυνομία.

Αρκετοί άνθρωποι είπαν στους ερευνητές ότι τον είδαν να τρέχει προς το σπίτι λόγω της πιθανής παρουσίας της αστυνομίας, δήλωσαν οι αρχές. «Οι αναφορές από τα άτομα ήταν πολύ ασαφείς για εμάς ως προς το πότε ακριβώς ήταν που ο 34χρονος είχε διαφύγει», δήλωσε η υπαστυνόμος Τσέλσι Τρουκάνο στην News Tribune. «Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε σε επιπλέον έρευνα για να ξεκαθαρίσουμε αν αυτό σημαίνει ότι έγινε φέτος ή πέρυσι και θα παράσχουμε αυτές τις πληροφορίες σε μεταγενέστερη ημερομηνία μόλις περιοριστεί σε ένα καλύτερο χρονοδιάγραμμα». Η αστυνομία δεν ανέφερε για ποιο έγκλημα καταζητείτο ο συγκεκριμένος.

