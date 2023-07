Άγιαξ – Φαν ντερ Σαρ: Στη ΜΕΘ ο θρυλικός τερματοφύλακας

Σοκ επικρατεί στον Άγιαξ με την υγεία του Έντβιν Φαν ντερ Σαρ. Ο 52χρονος Ολλανδός θρυλικός τερματοφύλακας διαγνώστηκε με εγκεφαλική αιμορραγία και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, σε σταθερή κατάσταση. Η είδηση έρχεται μόλις λίγες εβδομάδες μετά την απόφασή του να παραιτηθεί από τον ρόλο του στον ολλανδικό σύλλογο. Ο Φαν ντερ Σαρ παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου του Άγιαξ τον Μάιο και αποκάλυψε την «απίστευτα δύσκολη περίοδο» που οδήγησε στην απόφαση αυτή.

Ο πρώην τερματοφύλακας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε περάσει επτά χρόνια στη θέση αυτή, πριν επιλέξει να αποχωρήσει. Ο Φαν ντερ Σαρ έχει γράψει τη δική του ιστορία στα γήπεδα με τις φανέλες των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άγιαξ, Γιουβέντους και Φούλαμ, ενώ μεταξύ άλλων έχει κατακτήσει δύο Champions League και τέσσερα πρωταθλήματα Αγγλίας. Όσον αφορά την προσωπική του ζωή, είναι παντρεμένος με δύο παιδιά.

Η ενημέρωση του Άγιαξ:

«Την Παρασκευή, ο Edwin van der Sar είχε αιμορραγία γύρω από τον εγκέφαλό του. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στο νοσοκομείο στη μονάδα εντατικής θεραπείας και η κατάστασή του είναι σταθερή.

»Μόλις υπάρξουν πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, θα ακολουθήσει ενημέρωση.

»Όλοι στον Άγιαξ εύχονται στον Έντβιν ταχεία ανάρρωση. Σε σκεφτόμαστε ♥️»

On Friday, Edwin van der Sar has had a bleeding around his brain. He’s currently in hospital in the intensive care unit and is in a stable condition.

Once there is more concrete information, an update will follow.

Everyone at Ajax wishes Edwin a speedy recovery. We’re thinking… pic.twitter.com/M7jKs5TBB9

— AFC Ajax (@AFCAjax) July 7, 2023