Έθαψε την πρώην του ζωντανή: Φρίκη στην Αυστραλία

Φρίκη στην Αδελαΐδα της Αυστραλίας, ένας “άνδρας” έδεσε την πρώην σύντροφό του με κολλητική ταινία και καλώδια πριν την θάψει ζωντανή σε μια πράξη εκδίκησης επειδή τον απέρριψε, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστές στο δικαστήριο. Ο Τάρικιοτ Σινγκ, 22 ετών, ομολόγησε την ενοχή του για τη δολοφονία της 21χρονης φοιτήτριας νοσηλευτικής, Τζασμίν Κάουρ.

Στο ανώτατο δικαστήριο της Νότιας Αυστραλίας, όπου εκδικάζεται η φρικιαστική υπόθεση, η εισαγγελέας της έδρας απεφάνθη ότι ο Σινγκ σκότωσε την άτυχη νεαρή ως πράξη εκδίκησης αφού τον χώρισε.

An Adelaide court has heard how a jealous boyfriend abducted, bound and buried his ex-girlfriend alive. Tarikjot Singh has pleaded guilty to the murder of Jasmeen Kaur. Gruesome details were aired during sentencing submissions. Details in 7NEWS Adelaide at 6pm. #7NEWS pic.twitter.com/ZF9yFFhjjy

Ο δράστης είχε σχεδιάσει τη δολοφονία πριν την απαγάγει από τον χώρο εργασίας της τον Μάρτιο του 2021. Το άψυζο σώμα της 21χρονης βρέθηκε θαμμένο σε έναν ρηχό τάφο στην περιοχή Moralana Creek. Η σορός εντοπίστηκε με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη και τα πόδια κολλημένα και δεμένα μεταξύ τους. Οπως προέκυψε, η κοπέλα θάφτηκε ζωντανή καθώς είχε εισπνεύσει και καταπιεί χώμα. Ο Σινγκ ομολόγησε την ενοχή του στο δικαστήριό του τον Φεβρουάριο και απομένει τώρα η ανακοίνωση της ποινής του για το ειδεχθές έγκλημα.

JUST IN: Tarikjot Singh has pleaded NOT GUILTY & will stand trial for the murder of Jasmeen Kaur.

He’s accused of killing her in March last year & burying her body in a shallow grave in the Flinders Ranges.@7NewsAdelaide pic.twitter.com/aPwUOk8KAC

