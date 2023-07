Έλον Μασκ ψήφος: Ποιοι θα έπρεπε να έχουν δικαίωμα (μόνο), κατά τον πλουσιότερο άνθρωπο στη Γη

Υπέρ της αφαίρεσης του δικαιώματος ψήφου από τους άτεκνους φαίνεται να τάσσεται ο Έλον Μασκ. Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο και αφεντικό της Tesla και της SpaceX, απαντώντας σε ένα thread στο Twitter, το οποίο απέδιδε την εξάπλωση του Ισλάμ στη Γαλλία στην «ψήφο των ανύπαντρων λευκών γυναικών», δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι «οι άτεκνοι έχουν μικρό μερίδιο στο μέλλον». «Η δημοκρατία είναι πιθανώς μη λειτουργική μακροπρόθεσμα χωρίς τον περιορισμό του εκλογικού δικαιώματος στους γονείς», έγραψε ένας χρήστης. «Βοηθάει να λυθεί και το πρόβλημα της αναπαραγωγής».

«Ναι», απάντησε ο Μασκ.

Πατέρας 10 παιδιών -εκ των οποίων τα εννέα εν ζωή-, ο Μασκ έχει δηλώσει παλαιότερα ότι «κάνει αυτό που του αναλογεί για την καταπολέμηση της υπογεννητικότητας», ενώ τον Ιούλιο του 2022 είπε: «Η πληθυσμιακή κατάρρευση λόγω του χαμηλού ποσοστού των γεννήσεων συνιστά πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο για την ανθρωπότητα σε σύγκριση με την υπερθέρμανση του πλανήτη».

Democracy is probably unworkable long term without limiting suffrage to parents.

Helps solve the procreation problem, too. https://t.co/9zZ6eV56W1

