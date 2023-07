Bloomberg: Επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων από τον Κυριάκο Μητσοτάκη – Παρελθόν η ελληνική κρίση.

Σε συνέχεια της συνέντευξης που παραχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Bloomberg, το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο με ένα νέο άρθρο του σκιαγραφεί τους βασικούς άξονες της πολιτικής που προτίθεται να χαράξει για τη νέα τετραετία ο Έλληνας πρωθυπουργός. Μεταξύ άλλων επισημαίνει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε να προβεί σε πρόωρη αποπληρωμή διμερών δανείων ύψους 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα επόμενα δύο χρόνια, ενώ παράλληλα έθεσε ως στόχο την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας έως τα τέλη του έτους. Στο καθεαυτό εσωτερικό πολιτικό πεδίο αναφέρει ότι ο πρωθυπουργός καταστρώνει ένα σχέδιο που επιδιώκει να οικοδομήσει μια νέα συναίνεση στο επίκεντρο της ελληνικής πολιτικής.

«Είμαι χαρούμενος γιατί ουσιαστικά, επικρατήσαμε μέσα από την πολιτική της επάρκειας και της λογικής, μετακινήσαμε το κόμμα προς το πολιτικό κέντρο. Οπότε ναι, υπάρχει μέλλον πέρα από τον λαϊκισμό», δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης. «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιταχύνει τον ρυθμό των μεταρρυθμίσεων στην αρχή της δεύτερης θητείας του, καθώς προσπαθεί να αξιοποιήσει την επιβλητική πλειοψηφία για να παραδώσει τα χρόνια της κρίσης στην Ελλάδα στην ιστορία», γράφει ακόμα το Bloomberg.

Έκανε τη διαχείριση της οικονομίας κεντρικό πυλώνα της εκστρατείας επανεκλογής του, με το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν να έχει ανακάμψει ακριβώς εκεί που βρισκόταν όταν η χώρα έχασε την ικανότητά της να αποπληρώσει το χρέος της το 2010. Η ανεργία έχει μειωθεί περισσότερο από το μισό από το μέγιστο ποσοστό του 28% και οι μετοχές και τα ομόλογα έχουν εκτοξευθεί. Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έχει αυξηθεί περισσότερο από 39% φέτος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τα σχέδια αυτά.

Η Ελλάδα θα προχωρήσει στην αρχική δημόσια προσφορά του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών στις αρχές του 2024, δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης. Το σχέδιο είναι να προχωρήσει σε μια προσφορά για ένα ποσοστό 30% του αεροδρομίου, με τον μεγαλύτερο μέτοχο της εταιρείας να είναι έτοιμος να αγοράσει το 10% των μετοχών αυτών.

