Ομάν – ελληνόκτητο τάνκερ: Η στιγμή που Ιρανοί επιχειρούν να το καταλάβουν

Βίντεο από την στιγμή που οι ΗΠΑ απέτρεψαν την κατάληψη ελληνόκτητου τάνκερ από Ιρανούς στον Περσικό Κόλπο έδωσε στην δημοσιότητα ο 5ος Στόλος των ΗΠΑ.Όπως ενημερώνει η Κεντρική Διοίκηση Ναυτικών Δυνάμεων του 5ου στόλου, οι Ιρανοί άνοιξαν πυρ σε ένα από τα περιστατικά κοντά στις ακτές του Ομάν, με τις δύο επιθέσεις να λαμβάνουν χώρα σε διεθνή ύδατα.

Το ιρανικό σκάφος αποχώρησε από τη σκηνή όταν το αντιτορπιλικό κατευθυνόμενων πυραύλων USS McFaul (DDG 74) του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ έφτασε στο σημείο. Επιπλέον, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ ανέπτυξε μέσα επιτήρησης, συμπεριλαμβανομένων των αεροσκαφών θαλάσσιας περιπολίας MQ-9 Reaper και P-8 Poseidon.

Περίπου τρεις ώρες αργότερα, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ έλαβε κλήση κινδύνου από το πετρελαιοφόρο Richmond Voyager με σημαία Μπαχάμες, ενώ το πλοίο βρισκόταν σε απόσταση άνω των 20 μιλίων από τις ακτές του Μουσκάτ του Ομάν και διέσχιζε διεθνή ύδατα. Η εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Ambrey είπε ότι το πλοίο ήταν ένα πετρελαιοφόρο με σημαία Μπαχάμες, το οποίο ήταν ελληνικής ιδιοκτησίας και διαχειριζόταν από τις ΗΠΑ.Ένα άλλο ιρανικό πολεμικό πλοίο είχε πλησιάσει σε απόσταση ενός μιλίου το Richmond Voyager ενώ καλούσε το εμπορικό δεξαμενόπλοιο να σταματήσει.

Η πετρελαϊκή εταιρεία Chevron δήλωσε ότι το ένα περιστατικό αφορούσε το «Richmond Voyager», ένα πολύ μεγάλο ελληνόκτητο πλοίο μεταφοράς αργού που διαχειρίζεται η ίδια, προσθέτοντας πως το πλήρωμα που επέβαινε σε αυτό, είναι ασφαλές. Το Richmond Voyager δεν υπέστη απώλειες ή σημαντικές ζημιές. Ωστόσο, αρκετές σφαίρες χτύπησαν το κύτος του πλοίου κοντά στους χώρους διαβίωσης του πληρώματος. Το πλοίο του ιρανικού ναυτικού αναχώρησε όταν έφτασε ο McFaul.

Το πλοίο, το οποίο κατευθυνόταν από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προς τη Σιγκαπούρη, αύξησε την ταχύτητα και άλλαξε πορεία, όταν αντιλήφθηκε τις κινήσεις των Ιρανών, ανέφερε από την πλευρά της η εταιρεία ναυτιλιακή ασφάλειας Ambrey, επικαλούμενη δική της έρευνα για το περιστατικό.

Σύμφωνα με το Reuters, ακολούθησε και δεύτερο περιστατικό στα 28 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Μουσκάτ, της πρωτεύουσας του Ομάν, με πλοίο του ιρανικού πολεμικού ναυτικού να πυροβολεί σε άλλο τάνκερ, επιχειρώντας να το καταλάβει, δήλωσε ο εκπρόσωπος του πέμπτου στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, Τίμοθι Χόκινς. Και τα δύο περιστατικά έλαβαν χώρα στον Κόλπο του Ομάν, στα ύδατα μεταξύ του Ιράν και του Ομάν.

Ο Χόκινς πρόσθεσε ότι τα πυρά κατά του δεύτερου σκάφους (δεν έχει γίνει γνωστή η ταυτότητά του) δεν προκάλεσαν θύματα ή μεγάλες ζημιές, τα ιρανικά πλοία υποχώρησαν μετά την «απάντηση» του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ (δεν διευκρινίστηκε ο τρόπος που έδρασαν οι Αμερικανοί) και τα δύο τάνκερ συνέχισαν τα ταξίδια τους. Από την πλευρά του, το Ιράν δεν έχει κάνει ακόμα κάποιο σχόλιο για τα συγκεκριμένα περιστατικά. Από το 2021, το Ιράν έχει παρενοχλήσει, επιτεθεί ή κατασχέσει σχεδόν 20 εμπορικά πλοία με διεθνή σημαία, αποτελώντας σαφή απειλή για την περιφερειακή θαλάσσια ασφάλεια και την παγκόσμια οικονομία.

