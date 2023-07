Ίος Ιρλανδοί: Σοκ με τον θάνατο των 18χρονων, πώς έγινε η τραγωδία

Σοκ έχει προκαλέσει ο ξαφνικός χαμός δύο 18χρονων Ιρλανδών ενώ έκαναν τις διακοπές τους στην Ιο, μετά την αποφοίτησή τους από το σχολείο. Οι δύο νεαροί Ιρλανδοί βρέθηκαν στην Ιο για διακοπές μετά την αποφοίτησή τους, με μεγάλη παρέα. Ο Andrew O’Donnell εντοπίστηκε νεκρός χθες το πρωί σε χαράδρα στην Ιο, όταν μετά από ξενύχτι με τους φίλους του, καθώς επέστρεφε στο κατάλυμά τους, φαίνεται ότι έχασε την ισορροπία του και έπεσε σε γκρεμό. Τον εντόπισαν λίγες ώρες αργότερα οι φίλοι του, χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ τον αναζητούσαν. Λίγο αργότερα εκτυλίχθηκε και η δεύτερη τραγωδία, όταν ο 18χρονος Max Wall, φίλος του πρώτου, κατέρρευσε και πέθανε. Ο νεαρός, ο οποίος έπασχε από σοβαρά χρόνια καρδιολογικά προβλήματα, φέρεται ότι κατέρρευσε στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του φίλου του.

Το κλίμα είναι παγωμένο όχι μόνο στην Ιο και στην ευρύτερη παρέα των νεαρών Ιρλανδών, αλλά και στη χώρα τους. Το σχολείο τους, St Michael’s, από το οποίο αποφοίτησαν μόλις πριν από λίγες ημέρες, σε ανακοίνωσή του εξέφρασε την οδύνη της μαθητικής κοινότητας για τον χαμό των δύο νεαρών.

«Σε μια ημέρα απέραντης θλίψης για το σχολείο, ενημερωθήκαμε για άλλη μια οδυνηρή απώλεια από την τάξη του 2023, τον θάνατο του Max Wall. Ο Μax ήταν μια συνεχής πηγή θετικότητας, ενθάρρυνσης και χαράς για όλους όσοι ήταν γύρω του. Ήταν εξαιρετικά δημοφιλής τόσο στο προσωπικό όσο και στους μαθητές, και ένας φανταστικός υποστηρικτής των ομάδων μας κατά τη διάρκεια των διάφορων αγώνων κυπέλλου (καθώς και σπουδαίος αδελφός του πρώην μαθητή μας, Charlie). Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια του Μax σε αυτή την τραγική στιγμή και με τους φίλους του που βίωσαν μια τόσο συγκλονιστική απώλεια τις τελευταίες 24 ώρες. Το προσωπικό του σχολείου μας είναι διαθέσιμο να μιλήσει και να βοηθήσει κάθε μαθητή που θα ήθελε βοήθεια τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες».

Former St Michael’s College students Max Wall and Andrew O’Donnell were on post-Leaving Cert holiday on Ios https://t.co/xog85hX31y

— The Irish Times (@IrishTimes) July 3, 2023