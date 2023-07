Η παλιότερη εφημερίδα στον κόσμο: Τίτλοι τέλους μετά από 320 χρόνια «ζωής»

Η αρχαιότερη εφημερίδα του κόσμου τύπωσε την τελευταία ημερήσια έκδοσή της, σχεδόν 320 χρόνια μετά το πρώτο της φύλλο. Η εφημερίδα Wiener Zeitung, με έδρα τη Βιέννη, ανήκει στην αυστριακή κυβέρνηση αλλά είναι συντακτικά ανεξάρτητη. Άρχισε να εκδίδεται τον Αύγουστο του 1703 και έκτοτε έχει «αναδείξει» 12 προέδρους και 10 καγκελάριους. Μέχρι και τώρα εκδιδόταν καθημερινά αλλά μία πρόσφατη αλλαγή της νομοθεσίας της χώρας, οδήγησε στην απόφαση να σταματήσει η έντυπη έκδοση – τουλάχιστον όσον αφορά στο ημερήσιο φύλλο. Ο νόμος, ο οποίος ψηφίστηκε τον Απρίλιο από την κυβέρνηση συνασπισμού της χώρας, τερμάτισε τη νομική υποχρέωση εταιρειών να πληρώνουν τη Wiener Zeitung για να εκδίδει δημόσιες ανακοινώσεις τους. Αποτέλεσμα ήταν να δεχθούν σοβαρό πλήγμα τα οικονομικά της εφημερίδας.

