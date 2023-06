Υποβρύχιο Titan λείψανα: Οι εικόνες σοκ από τα συντρίμμια

«Πιθανότατα ανθρώπινα λείψανα» βρέθηκαν στα συντρίμμια του υποβρυχίου Titan, ανακοίνωσε την Τετάρτη η αμερικανική Ακτοφυλακή. Λίγο νωρίτερα το γύρο του κόσμου έκαναν οι φωτογραφίες με τα συντρίμμια του υποβρυχίου που ανασύρθηκαν από το βυθό, δίπλα από το ναυάγιο του Τιτανικού. Μεταξύ των συντριμμιών και κάποια αναγνωρίσιμα τμήματα του υποβρυχίου συμπεριλαμβανομένης της μύτης του Titan και ενός μεγάλου πάνελ που φαίνεται να προέρχεται από το ουραίο τμήμα του.

But did they find the controller? pic.twitter.com/2w5te9kQ63

Titan sub debris recovered. Titanium components appear intact. Carbon fiber components… absent. DEI champions also mysteriously quiet.

Ανάμεσα στα κομμάτια αυτά που ανασύρθηκαν, οι αξιωματούχοι της ακτοφυλακής δήλωσαν ότι ανακάλυψαν αυτό που πιστεύουν ότι είναι ανθρώπινα λείψανα, τα οποία θα μεταφερθούν τώρα με πλοίο σε λιμάνι των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου θα υποβληθούν σε αναλύσεις. Οι ανακαλύψεις εξέπληξαν τους ειδικούς που υποπτεύονταν ότι ο Τιτάνας καταστράφηκε ολοσχερώς όταν υπέστη «καταστροφική κατάρρευση» κατά τη διάρκεια της κατάδυσής του προς το ναυάγιο του Τιτανικού, σκοτώνοντας και τους πέντε επιβαίνοντες.

Νωρίτερα την Τετάρτη μια ιατροδικαστής δήλωσε στη DailyMail ότι πιστεύει ότι τα λείψανα των επιβαινόντων – μεταξύ των οποίων ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος Χάμις Χάρντινγκ, ο Γάλλος εξερευνητής Πολ-Ανρί Ναρτζολέ, ο διευθύνων σύμβουλος της OceanGate Στόκτον Ρας και ο πατέρας και ο γιος Σαχζάντα και Σουλεμάν Νταούντ – πιθανότατα δεν θα ανακτηθούν ποτέ.

Προς έκπληξη όλων λίγο αργότερα, αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τα λείψανα «απομακρύνθηκαν προσεκτικά μέσα στα συντρίμμια» που ανασύρθηκαν νωρίτερα μέσα στην ημέρα. «Είμαι ευγνώμων για τη συντονισμένη διεθνή και διυπηρεσιακή υποστήριξη για την ανάκτηση και τη διατήρηση αυτών των ζωτικών στοιχείων σε ακραίες υπεράκτιες αποστάσεις και βάθη», δήλωσε σε δήλωσή του ο επικεφαλής της Επιτροπής Θαλάσσιων Ερευνών Τζέισον Νιούμπαουερ. «Τα αποδεικτικά στοιχεία θα παράσχουν στους ερευνητές από διάφορες χώρες και οργανισμούς κρίσιμες πληροφορίες για τα αίτια αυτής της τραγωδίας», πρόσθεσε.

The wreckage of the “Titan” bathyscaphe was unloaded from the Horizon Arctic vessel at the Canadian Coast Guard pier. pic.twitter.com/vjy31JKCUZ

— NEXTA (@nexta_tv) June 28, 2023