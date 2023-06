Ομπάμα στην Αθήνα: Μπουζούκια, χοροί και Ακρόπολη

Μια χορταστική γεύση από την Αθήνα έχει το βίντεο του Μπαράκ Ομπάμα για την πρόσφατη επίσκεψή του στην Ελλάδα.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ είχε την ευκαιρία να μιλήσει με μέλη του Obama Foundation από όλο τον κόσμο που ήλθαν στην Ελλάδα. Συμμετείχε σε συζητήσεις, μίλησαν για το μέλλον, μοιράστηκαν το όραμά του με φόντο το ηλιοβασίλεμα από το Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Ήταν η πρώτη δια ζώσης συνάντηση των Leaders του Obama Foundation έπειτα από συναντήσεις μέσα από βιντεοκλήσεις – και όπως φαίνεται το γιόρτασαν.

Around the world, @ObamaFoundation Leaders are working to help shape their communities for the better.

Last week, our latest group of Obama Leaders met in Athens, Greece to talk about their work, the challenges they’re facing, and what they’re hoping to do next. pic.twitter.com/sEorTC6tDO

