Viral ο CR7 επειδή βάφει τα νύχια των ποδιών του

Viral έγινε μια φωτογραφία του Κριστιάνο Ρονάλντο όπου είναι… αραχτός στο σκάφος με το οποίο περνάει τις διακοπές του στη νότια Ιταλία με την οικογένειά του. Το ενδιαφέρον του κοινού εστιάστηκε όχι στην εντυπωσιακή σύζυγό του Χεορχίνα, ούτε στο σκάφος, αλλά στα βαμμένα νύχια των ποδιών του ποδοσφαιριστή. Μπορεί να μην είναι η πρώτη φορά που ο Πορτογάλος επιθετικός της Αλ Νασρ εμφανίζεται με βαμμένα τα νύχια των ποδιών του, αλλά αυτό δεν… περιόρισε την κουβέντα στα social media όσον αφορά στο γιατί το κάνει.Η εξήγηση δεν έχει να κάνει με την αισθητική, προκειμένου να καλύψει σπασίματα ή αιματώματα που είναι πολύ συχνά στα δάχτυλα των ποδοσφαιριστών.

Ο 38χρονος σούπερ σταρ, όπως και άλλοι αθλητές βάφουν τα νύχια τους με βερνίκι νυχιών ή χρησιμοποιούν άλλα ειδικά σκευάσματα ή ακόμη και ταινία για να τα καλύψουν ώστε να αποφύγουν μυκητιάσεις ή άλλες μολύνσεις που μπορούν να προκληθούν από τον ιδρώτα καθώς φορούν για πολλές ώρες κλειστά παπούτσια και από τις δραστηριότητές τους τα πόδια τους γεμίζουν πληγές. Επίσης, αυτή η πρακτική βοηθάει και στην ενδυνάμωση των νυχιών ώστε να αποφεύγεται το σπάσιμό τους.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, πάντως, δεν πήρε θέση στη συζήτηση και δεν ξεκαθάρισε για ποιο λόγο βάφει τα νύχια του. Συνεχίζει να απολαμβάνει τις διακοπές του στην Σικελία μαζί με την Χεορχίνα και την υπόλοιπη οικογένειά του, με την σύντροφό του να δείχνει μέσω του λογαριασμού της στο Instagram τις χαλαρές στιγμές που απολαμβάνουν, αν και η ίδια ανεβάζει κι άλλο τη θερμοκρασία με τις σέξι πόζες της.

Cristiano Ronaldo spotted with his toenails painted black… but there’s a practical reason for it https://t.co/0DokCnZ8iA pic.twitter.com/TV57t0rPiN

— Daily Mail US (@DailyMail) April 17, 2023