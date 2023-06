Πέταξε τις στάχτες της μητέρας του στη σκηνή ενώ τραγουδούσε Pink

Η τραγουδίστρια Pink έχει κάνει αμέτρητες εμφανίσεις σε συναυλίες και σίγουρα έχει ζήσει διάφορα περιστατικά. Όμως, αυτό που έζησε κατά τη διάρκεια του headlining set της στη σκηνή του φεστιβάλ British Summer Time στο Λονδίνο το Σαββατοκύριακο, σίγουρα θα το θυμάται για πάντα. Η Pink ήταν στη σκηνή με το εκκεντρικό της λουκ και ερμήνευε το τραγούδι της «Just like a pill». Τότε, ένας φαν της, της πέταξε μια σακούλα. Η Pink σάστισε και όταν πήγε κοντά, έμεινε άναυδη από αυτό που είδε.

«Αυτή είναι η μαμά σου;», ρώτησε η 43χρονη Pink, καθώς σήκωνε την πλαστική σακούλα που περιείχε τις στάχτες της μητέρας ενός θεατή, με τα αποτεφρωμένα λείψανά της. Με μια σοκαρισμένη έκφραση στο πρόσωπό της, η Pink παραδέχτηκε στη συνέχεια: «Δεν ξέρω πώς νιώθω γι’ αυτό». Στη συνέχεια, η ίδια σηκώνεται και τοποθετεί τη σακούλα με τις στάχτες στην άκρη της σκηνής. Η ποπ σταρ εθεάθη, επίσης, να κουνάει τα χέρια της, σαν να προσπαθεί να τα καθαρίσει, πίσω από ένα ηχείο πριν συνεχίσει να τραγουδάει το τραγούδι της, ενώ εξακολουθούσε να δείχνει έκπληκτη.

Ένας χρήστης του Twitter ισχυρίστηκε ότι γνωρίζει τον λόγο που πετάχτηκε η στάχτη και είπε: «Οι φίλοι μου στέκονταν κοντά σε αυτή την κυρία και η ιστορία είναι η εξής: η μαμά της δεν μπορούσε να βγει πολύ έξω, καθώς ήταν πολύ άρρωστη όταν ζούσε, οπότε αυτή η κυρία παίρνει τις στάχτες σε διάφορα μέρη. Έτσι τώρα βγαίνει έξω. Αν αυτό δίνει σε αυτή τη γυναίκα παρηγοριά, τότε αυτό είναι καλό. Όχι για μένα όμως».

Someone gave their Mothers ashes to Pink. I need yall to have boundaries like girl what?! 😭😂 pic.twitter.com/OkL4762fEs

