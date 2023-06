Άφησε το μωρό και πήγε διακοπές: Τραγωδία στο Κλίβελαντ

Mια μητέρα από το Κλίβελαντ των ΗΠΑ κατηγορείται για την δολοφονία του 16 μηνών μωρού της αφού το άφησε μόνο στο σπίτι για δέκα μέρες. Το κοριτσάκι πέθανε αφού έμεινε μόνο του στο σπίτι στο Κλίβελαντ για 10 ημέρες, καθώς η μητέρα του ταξίδευε χωρίς να έχει κάνει καμία διευθέτηση για τη φροντίδα του , δήλωσαν οι αρχές την Πέμπτη, σε μια φρικιαστική είδηση που συντάραξε το Κλίβελαντ και τις ΗΠΑ. Η Κρίστελ Καντελάριο, 31 ετών, συνελήφθη και κατηγορήθηκε για φόνο αφού το κοριτσάκι της, η Τζεϊλίν, βρέθηκε χωρίς να ανταποκρίνεται με το περιβάλλον στο σπίτι τους, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

A baby girl died after being left home alone in Cleveland for 10 days as her mother traveled without having made any arrangements for the 16-month-old’s care, officials say. https://t.co/mStBQM8JI0

