Κριστίνα Ρίτσι διαζύγιο: Οι δραματικές σχέσεις με τον πρώην σύζυγο

Οι σχέσεις της Κριστίνα Ρίτσι και του πρώην συζύγου της, Τζέιμς Χίρντεγκεν δεν φαίνεται να είναι καλές μετά το διαζύγιο. Η ηθοποιός τον κατηγόρησε πως προσπαθεί να την «εκδικηθεί» μέσω του γιου τους. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Page Six, η οποία έχει στη διάθεσή της τα δικαστικά έγγραφα που κατέθεσε η Ρίτσι, ο παραγωγός ταινιών συμφώνησε αρχικά, να αφήσει το παιδί τους να κάνει ένα ταξίδι με τη μητέρα του, όμως στη συνέχεια, άλλαξε γνώμη, ακυρώνοντάς το. «Η άρνηση του Τζίμι να συμφωνήσει, μου προκαλεί ανησυχια, γιατί προφανώς το κάνει για εκδίκηση. Αρνήθηκε το αίτημά μου να ταξιδέψω με τον γιο μου», δηλώνει η Ρίτσι στα δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν στις 20 Ιουνίου. «Τη Δευτέρα 19 Ιουνίου, ο Τζίμι συμφώνησε να επιτρέψει στον Φρέντι να ταξιδέψει μαζί μου, αλλά προφανώς θέλει να περιμένει μέχρι την πρώτη ακρόαση για να το συζητήσουμε», συμπληρώνει.

Στη συνέχεια, η Ρίτσι έδωσε στη δημοσιότητα ορισμένα μηνύματα που είχαν ανταλλάξει με τον πρώην σύζυγό της, με εκείνον να συμφωνεί να επιτρέψει στο παιδί τους να ταξιδέψει με την ηθοποιό για μερικές ημέρες. Ωστόσο, παρά την έγκριση που έδωσε, αργότερα ανακάλεσε, λέγοντας πως έχουν να λύσουν ακόμα ορισμένες υποθέσεις που εκκρεμούν. Φοβούμενη πως ο πρώην σύζυγός της θα ζητήσει αναβολή της ακρόασης, προκειμένου να μπει εμπόδιο στη σχέση της με τον γιο της, η Ρίτσι ζήτησε επείγουσα δίκη.

Υποστήριξε επίσης, ότι ο πρώην της «σκόπιμα» θέλει να την «επιβαρύνει με τις αμοιβές των δικηγόρων», κάτι που θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο στην «απασχόληση και την επαγγελματική της φήμη». «Ζητώ επίσης από το δικαστήριο να εξετάσει τη συμπεριφορά αντιποίνων κατά την έκδοση διαταγών επιμέλειας», πρόσθεσε η Ρίτσι, σύμφωνα με τα έγγραφα. «Αυτή είναι η δεύτερη φορά που έπρεπε να καταθέσω, ζητώντας να μου επιτραπεί να ταξιδέψω με τον Φρέντι για δουλειά».

Christina Ricci slams ex after he allegedly blocks trip with son: docs https://t.co/AHIiXv2Nri

— Frackoff Felgercarb (@FrackoffF) June 25, 2023