Λούνα παρκ – δυστύχημα στη Σουηδία: Πανικός μετά τον φονικό εκτροχιασμό

Στιγμές τρόμου σε λούνα παρκ την Κυριακή στη Στοκχόλμη, στη Σουηδία, όταν εκτροχιάστηκε τρενάκι με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι τουλάχιστον επτά, μεταξύ των οποίων και παιδιά. Τρεις από τους τραυματίες είναι πιο σοβαρά. Άλλοι τρεις από τους τραυματίες είναι παιδιά, έχουν όμως ελαφρά τραύματα. Σύμφωνα με την Expressen, στο τρενάκι ήταν 14 άτομα όταν συνέβη το δυστύχημα. Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι οι τροχοί βγήκαν από τη πορεία τους και το τρενάκι εκτροχιάστηκε με αποτέλεσμα να πέσουν τουλάχιστον δύο άνθρωποι στο έδαφος.. Ένα τρίτο άτομο κατάφερε να συγκρατηθεί την τελευταία στιγμή.

An accident on a 🇸🇪 amusement park ”Gröna Lund” a rollercoaster derailed. One woman died and several injured 😮😔 pic.twitter.com/yJYh0Duffn

