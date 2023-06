Μέγκαν Μαρκλ podcast: Η δούκισσα κατηγορείται ότι πλαστογράφησε συνεντεύξεις

Συνεχίζονται οι μπελάδες για τη Μέγκαν Μαρκλ, καθώς για άλλη μια φορά βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας για άλλον έναν αρνητικό λόγο. Αμέσως μετά τη ρήξη του Spotify με τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ, ένα νέο δημοσίευμα υποστηρίζει ότι οι συνεντεύξεις της Μαρκλ για το podcast «Archetypes» δεν έγιναν από την ίδια. Το Podnews ανέφερε ότι ορισμένες από τις συνεντεύξεις της εκπομπής έγιναν από μέλη του προσωπικού της δούκισσας – και ο ήχος της φωνής της που έκανε τις ερωτήσεις προστέθηκε αργότερα. Οι αποκαλύψεις έρχονται λίγο αφότου το Spotify και η εταιρεία Archewell δήλωσαν σε κοινή δήλωση προς τη New York Post ότι «συμφώνησαν αμοιβαία να χωρίσουν τους δρόμους τους και είναι υπερήφανοι για τη σειρά που φτιάξαμε μαζί».

Μια πηγή δήλωσε προηγουμένως στην Post ότι η εταιρεία μέσων ενημέρωσης Archewell που ιδρύθηκε από τον 38χρονο Χάρι, 38 ετών, και τη 41χρονη Μαρκλ, δεν παρήγαγε αρκετό περιεχόμενο για να λάβει την πλήρη πληρωμή της συμφωνίας των 20 εκατομμυρίων δολαρίων που συμφώνησαν το 2020.

Ωστόσο, «η Μέγκαν συνεχίζει να αναπτύσσει περισσότερο περιεχόμενο για το κοινό του ‘Archetypes’ σε άλλη πλατφόρμα», δήλωσε εκπρόσωπος της Archewell Productions στη Wall Street Journal. Ο αθλητικογράφος και podcaster Bill Simmons καταφέρθηκε εναντίον του ζεύγους στον απόηχο της σπασμένης συμφωνίας, λέγοντας ότι κάποτε συναντήθηκε με τον πρίγκιπα Χάρι για ιδέες podcast και αποκάλεσε το ζευγάρι «[email protected] grifters» (γ@@@@@@@@ απατεώνες) σ’ ένα επεισόδιο του ομώνυμου podcast του. Οι εικασίες ότι η Μέγκαν Μαρκλ δεν παίρνει απευθείας συνέντευξη από τους καλεσμένους της άρχισαν να κυκλοφορούν όταν η συγγραφέας Άλισον Γιάροου μοιράστηκε στο Instagram τον Αύγουστο ότι ήταν «ενθουσιασμένη που συμπεριλήφθηκε στην οραματική σειρά».

Η πόζα μπροστά από μια πινακίδα της εταιρείας παραγωγής ήχου Gimlet Media

Ωστόσο, η ανάρτηση έδειχνε τη Γιάροου να ποζάρει μπροστά από μια πινακίδα της εταιρείας παραγωγής ήχου Gimlet Media – και περιλάμβανε ευχαριστίες προς έναν παραγωγό του “Archetypes” για το γεγονός ότι είναι «ένας εξαιρετικός συνεντευκτής». Η Γιάροουο- συγγραφέας του βιβλίου “90s Bitch: Media, Culture, and the Failed Promise of Gender Equality” – εμφανίστηκε στο podcast σε ένα επεισόδιο με τίτλο “To ‘B’ or Not To ‘B'”, στο οποίο η Μέγκαν Μαρκλ συζήτησε πώς το να αποκαλείς μια γυναίκα “δύσκολη” είναι “μια κωδική λέξη για τη λέξη που αρχίζει από το γράμμα Β” (από τη λέξη bitch που σημαίνει σκύλα). Οι εξηγήσεις και τα σχόλια της Γιάροου επεξεργάστηκαν και μπλέχτηκαν μεταξύ των σχολίων της δούκισσας του Σάσεξ στον ήχο του podcast, ανέφερε η Daily Mail τον Νοέμβριο.

Από τότε που το βασιλικό ζεύγος σύναψε συμφωνία με το Spotify πριν από 2,5 χρόνια, το “Archetypes” – το οποίο έκανε πρεμιέρα τον περασμένο Αύγουστο – ήταν το μοναδικό έργο που προέκυψε από τη συμφωνία και περιλάμβανε μόλις 12 επεισόδια. Παρόλο που τα επεισόδια περιλαμβάνουν τη δούκισσα σε βαθιά συζήτηση με πρωτοκλασάτες διασημότητες με καλεσμένους όπως η Jameela Jamil, η Serena Williams, η Paris Hilton και η Mindy Kaling- έχουν επίσης αποσπάσματα από ειδικούς, ακαδημαϊκούς και συγγραφείς που μιλούν για συγκεκριμένα θέματα, όπως η Yarrow, η ψυχολόγος Laura Kray και η κοινωνιολόγος Nancy Wang Yuen.

«Φυσικά και μου πήρε συνέντευξη η Μέγκαν Μαρκλ»

Ο Andy Cohen έσπευσε να υπερασπιστεί τη Μέγκαν Μαρκλ, αφού υποστηρίχθηκε ότι δεν διεξάγει η ίδια συνεντεύξεις στο podcast της που μόλις κυκλοφόρησε, “Archetypes”. Ο 55χρονος παρουσιαστής του “Watch What Happens Live”, ο οποίος εμφανίστηκε ως καλεσμένος στο πρότζεκτ της Δούκισσας του Σάσεξ στο Spotify το 2022, χαρακτήρισε τη φήμη «τρελή». «Φυσικά, μίλησα με τη Μαρκλ, Και σίγουρα μου πήρε συνέντευξη. Αυτή είναι μια τρελή φήμη», δήλωσε την Τετάρτη στο Us Weekly. «Το podcast της είναι συζητήσεις με ανθρώπους. Πώς θα μπορούσε να μην το κάνει, φυσικά και το έκανε». Μάλιστα, ο Cohen είπε ότι η πρώην πρωταγωνίστρια της σειράς “Suits”, ήταν «αρκετά καλά ενημερωμένη», «καλά πληροφορημένη» και «ευγενική» κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους το 2022.