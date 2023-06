Πριγκόζιν, ποιος είναι: Από… πωλητής hot dog, τρόμος του Πούτιν

Ο αρχηγός των μισθοφόρων της Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν, βρίσκεται στην καρδιά της αυξανόμενης εσωτερικής διαμάχης της Ρωσίας. Το Politico παρουσιάζει το προφίλ του ανθρώπου που έχει κηρύξει πόλεμο στη στρατιωτική ηγεσία της Ρωσίας. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο, καθώς έχει ξεσπάσει εμφύλιος στο εσωτερικό της πρώτης. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν τόνισε σε διάγγελμά του προς τους πολίτες, πως οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του μάχονται για τη ζωή και την ασφάλεια του ρωσικού λαού, τονίζοντας πως χρειάζεται ενότητα όλων των δυνάμεων και να παραμεριστούν οι διαφορές.

Κάλεσε όσους εξαπατήθηκαν να εγκαταλείψουν την ανταρσία της εταιρείας μισθοφόρων Βάγκνερ, που χαρακτήρισε πισώπλατη μαχαιριά. Ο Πούτιν πρόσθεσε πως η χώρα είναι αντιμέτωπη με προδοσία, αναγνωρίζοντας πάντως ότι οι μαχητές της Βάγκνερ είναι, κατ’ αυτόν, οι ήρωες που απελευθέρωσαν το Ντονμπάς. «Απαιτώ να σταματήσετε κάθε συμμετοχή σε εγκληματικές ενέργειες», πρόσθεσε. Διαβεβαίωσε πως οι δυνάμεις της Ρωσίας θα επικρατήσουν και θα γίνουν πιο δυνατές. Η αντίδραση της Μόσχας θα είναι πολύ αυστηρή, πρόσθεσε. Όλοι όσοι πήραν μέρος στην ανταρσία αυτή θα τιμωρηθούν, διεμήνυσε. Είπε πως θα αναληφθεί αποφασιστική δράση για να σταθεροποιηθεί η κατάσταση στη Ροστόφ, την οποία χαρακτήρισε δύσκολη. Διαβεβαίωσε πως θα κάνει το παν για να προστατεύσει τη Ρωσία και ότι θα υπερασπιστεί το Σύνταγμα της χώρας.

