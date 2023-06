Ρωσία πραξικόπημα τώρα: Ξέσπασε «εμφύλιος» Wagner – Πούτιν

Δραματικές είναι οι εξελίξεις στη Ρωσία, με τον στρατό της Wagner και τον Πριγκοζίν να έχει καταλάβει την πόλη Ροστόφ. Νωρίτερα Ρωσική πηγή ασφαλείας δήλωσε στο Reuters ότι οι μαχητές της μισθοφορικής οργάνωσης Wagner έθεσαν υπό τον έλεγχό τους όλες τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην πόλη Βορονέζ, η οποία βρίσκεται περίπου 500 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας. Δείτε το βίντεο «Βρισκόμαστε στο αρχηγείο, είναι 07:30 το πρωί» (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ανέφερε ο Γεβγκένι Πριγκόζιν σε βίντεο που μεταφορτώθηκε στην πλατφόρμα Telegram. «Στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Ροστόφ βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας, συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου», πρόσθεσε, ενώ διακρίνονταν ένστολοι πίσω του καθώς βάδιζαν. Σε άλλο βίντεο, που μεταφορτώθηκε σε λογαριασμό στο Telegram που συνδέεται με τη Βάγκνερ, ο κ. Πριγκόζιν εικονίζεται μαζί με Ρώσο υφυπουργό Άμυνας, τον Γιούνος-Μπεκ Εβκούροφ, και τον αντιστράτηγο Βλαντίμιρ Αλεξέγιεφ, στους οποίος κάνει κήρυγμα για το πώς αντιμετωπίζουν τους στρατιώτες.

⚡#Prigozhin at the headquarters of the Southern Military District sets conditions for the leadership of the Ministry of Defense. pic.twitter.com/ZeRObBZCIo

— NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023