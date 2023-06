Τζο Μπάιντεν – Ινδία: Νέα γκάφα, μπέρδεψε τον εθνικό ύμνο

Νέα ερωτήματα για την πνευματική διαύγεια του προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, προκάλεσε η γκάφα που έκανε κατά τη διάρκεια της τελετής υποδοχής στον Λευκό Οίκο του πρωθυπουργού της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι. Λίγες ημέρες μετά την προσφώνησή του «God save the King», ο 80χρονος Μπάιντεν αυτή τη φορά πέρασε τον εθνικό ύμνο της Ινδίας γι’ αυτό των ΗΠΑ. Όπως φαίνεται στο βίντεο ενώ ξεκινά ο εθνικός ύμνος της Ινδίας ο Τζο Μπάιντεν σηκώνει το δεξί του χέρι και το βάζει στο ύψος της καρδιάς, κίνηση που κάνουν οι Αμερικανοί όταν ακούν τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ. Ο Μπάιντεν κρατάει μάλιστα στο ίδιο σημείο το χέρι του για 15 δευτερόλεπτα πριν, τελικά, να καταλάβει τη γκάφα που έκανε και να το κατεβάσει με μια αργή κίνηση.

Biden, alongside Indian Prime Minister Narendra Modi, slowly lowers his hand from his heart after realizing they’re playing the Indian national anthem first pic.twitter.com/hcb0cpjFmN

Αυτή, δε, δεν ήταν η μοναδική άβολη στιγμή από την υποδοχή του Ινδού πρωθυπουργού καθώς σε δεύτερο βίντεο φαίνεται ο Τζο Μπάιντεν να του κρατά σφιχτά το χέρι και να μην του το αφήνει προκειμένου να το πιάσει η σύζυγός του, Τζιλ, η οποία εναγωνίως ψάχνει να βρει έναν τρόπο για να βρεθεί στο πλευρό του επίσημου καλεσμένου.

Biden refused to let go of the hand of the Prime Minister of India, which put his wife Jill in a difficult position. pic.twitter.com/qXcDc1z48x

— Sprinter (@Sprinter99880) June 22, 2023