Πώς χάθηκε το υποβρύχιο Titan: Έτσι γράφτηκε το τέλος για τους πέντε επιβαίνοντες

Στα βάθη του Ατλαντικού γράφτηκε το τραγικό φινάλε στις έρευνες για το υποβρύχιο Titan καθώς η εταιρεία Oceangate ανακοίνωσε χθες πως οι 5 επιβάτες του είναι νεκροί. Οι πέντε επιβαίνοντες ήταν ο 61χρονος Αμερικανός ιδρυτής της OceanGate Στόκτον Ρας, ο 77χρονος Γάλλος ωκεανογράφος Πολ-Ανρί Ναρζολέ, ο 59χρονος Βρετανός δισεκατομμυριούχος Χάμις Χάρντινγκ, ο 48χρονος Πακιστανός επιχειρηματίας Σαχζάντα Νταγούντ και ο 19χρονος γιος του, Σουλεϊμάν. Χθες Πέμπτη εντοπίστηκαν συντρίμμια στη ζώνη των ερευνών στο ναυάγιο του Τιτανικού. Η αμερικανική ακτοφυλακή περιέγραψε ότι το τέλος επήλθε από μεγάλη έκρηξη που κατέστρεψε το βαθυσκάφος.

Ο εμπειρογνώμονας Ντέιβιντς Μερνς, φίλος δύο εκ των επιβατών που βρίσκονταν στο Titan, και συγκεκριμένα του Βρετανού δισεκατομμυριούχου Χάμις Χάρντινγκ και του Γάλλου ωκεανογράφου Πολ-Ανρί Ναρζολέ, σημείωσε ότι πρόεδρος (της εταιρείας), που μιλά με τα πλοία, έλαβε ένα μήνυμα, το οποίο αναφέρει πως «στα συντρίμμια που βρέθηκαν είναι το πλαίσιο προσγείωσης και το πίσω τμήμα του υποβρυχίου». Πρόσθεσε πως από τα χαρακτηριστικά των ευρημάτων αποδεικνύεται πως «ανήκουν» στο υποβρύχιο.

Την ίδια ώρα, βίντεο καταγράφει το πώς θα μπορούσε να έχει γίνει η «καταστροφική σύνθλιψη» στο μοιραίο υποβρύχιο.

Το CNN ανέφερε πως έλαβε υπόμνημα το οποίο φέρεται πως επιβεβαιώνει την τραγική κατάληξη, και ότι τα συντρίμμια προέρχονται από το εξωτερικό του υποβρυχίου και εντοπίστηκαν στον πυθμένα του ωκεανού, περίπου 500 μέτρα από την πλώρη του Τιτανικού. Ο υποναύαρχος Τζον Μόγκερ της αμερικανικής ακτοφυλακής, τόνισε πως εντοπίστηκαν τμήματα της ουράς του υποβρυχίου, ενώ βρήκαν και πρόσθετα συντρίμμια, που αντιστοιχούν στην καταστροφή του θαλάμου πίεσης, σημειώνοντας πως ειδοποιήθηκαν αμέσως οι οικογένειες. Στην ίδια συνέντευξη, αναφέρθηκε πως εντοπίστηκαν πέντε μεγάλα κομμάτια ανάμεσα στα συντρίμμια γύρω από την περιοχή του Τιτανικού. Το πρόσθιο τμήμα ήταν το πρώτο που εντοπίστηκε.

Ο υποναύαρχος Μόγκερ έκανε λόγο για ένα «περιβάλλον που δεν συγχωρεί», λέγοντας πως ίσως είναι αδύνατον να εντοπιστούν οι σοροί των επιβαινόντων του υποβρυχίου. Για το χρονικό διάστημα που σημειώθηκε η έκρηξη, είναι πολύ νωρίς για να το γνωρίζουμε. Η Αμερικανική Ακτοφυλακή είχε τοποθετημένα σόναρ στο νερό επί 72 ώρες, τα οποία δεν κατέγραψαν κάποιο «τέτοιο καταστροφικό συμβάν».

«Πιστεύουμε πως ο CEO Στόκτον Ρας, ο Σαχζάντα Ντάγουντ, ο γιος του Σουλεμάν Ντάγκουντ, ο Χάμις Χάρντινγκ και ο Πολ Ανρί Ναρζολέ έχουν δυστυχώς χαθεί. Αυτοί οι άνδρες ήταν πραγματικοί εξερευνητές που μοιράζονταν ένα ξεχωριστό πνεύμα περιπέτειας και ένα βαθύ πάθος για την εξερεύνηση και προστασία των ωκεανών του κόσμου. Οι καρδιές μας είναι με αυτές τις πέντε ψυχές και κάθε μέλος των οικογενειών τους σε αυτή την τραγική στιγμή. Θρηνούμε για την απώλεια της ζωής τους και τη χαρά που έφερναν στους οικείους τους».

«Είναι μία εξαιρετικά θλιβερή στιγμή για τους αφοσιωμένους εργαζομένους μας, οι οποίοι είναι εξουθενωμένοι και πενθούν βαθιά γι’ αυτή την απώλεια. Όλη η οικογένεια της OceanGate νιώθει ευγνωμοσύνη για τους αμέτρητους άνδρες και τις αμέτρητες γυναίκες από πολλούς οργανισμούς από τη διεθνή κοινότητα που επιτάχυναν τις έρευνες με πλήθος πόρων και εργάστηκαν τόσο σκληρά σε αυτή την αποστολή. Εκτιμούμε την δέσμευσή τους να εντοπίσουν τους πέντε ερευνητές και τις μέρες και νύχτες συνεχούς δουλειάς και υποστήριξης προς τα πληρώματά μας και τις οικογένειές τους. Είναι μία πολύ θλιβερή στιγμή για όλη την εξερευνητική κοινότητα και για κάθε οικογένεια των μελών που χάθηκαν στη θάλασσα. Ζητάμε με ευγένεια να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα των οικογενειών σε αυτήν τη δύσκολη στιγμή».

Η αμερικανική ακτοφυλακή ανακοίνωσε πως η επόμενη φάση θα είναι να διασφαλιστεί ότι οι οικογένειες των μελών του πληρώματος που βρίσκονταν στο υποβρύχιο Titan «έχουν κατανόηση ότι όσο πιο γρήγορα μπορούμε να μάθουμε τι συνέβη θα αρχίζουν να βρίσκουν κάποιο διέξοδο». «Οι ομάδες θα συνεχίσουν να ερευνούν τη θέση του πεδίου συντριμμιών. Θα αρχίσουμε να αποδεσμεύουμε προσωπικό και σκάφη από το σημείο κατά τη διάρκεια των επόμενων 24 ωρών. Αλλά θα συνεχίσουμε τις απομακρυσμένες επιχειρήσεις στον πυθμένα της θάλασσας», αναφέρει η Ακτοφυλακή.

Ο σπουδαίος Καναδός σκηνοθέτης του «Τιτανικού», Τζέιμς Κάμερον, ο οποίος έχει «βουτήξει» στα 11.000 μέτρα στην Τάφρο των Μαριανών, δήλωσε χθες

στο ABC News ότι του κάνει εντύπωση η ομοιότητα της τραγωδίας του Titan με την καταστροφή του Τιτανικού. Ο σκηνοθέτης είχε πει παλαιότερα ότι «το σημείο όπου βρίσκεται το ναυάγιο του Τιτανικού είναι ένα από τα πιο αδυσώπητα μέρη στη Γη». Σε συνέντευξή του το 2012 στους «New York Times», ο Κάμερον περιέγραψε τα βάθη της θάλασσας ως «ένα από τα πιο αδυσώπητα μέρη στη Γη» και είπε ότι δεν μπορείς να ζητήσεις διάσωση από τον βυθό του ωκεανού. Ο Τζέιμς Κάμερον είχε πει στους NYT ότι στα βάθη του Ατλαντικού τον είχε οδηγήσει η επιθυμία του να δει πράγματα που «τα ανθρώπινα όντα δεν έχουν ξαναδεί».

