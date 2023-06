Η ΔΕΠΑ Εμπορίας χρηματοδοτεί υποτροφίες στο Πολυτεχνείο Κρήτης για την ενίσχυση της καινοτομίας και της αριστείας στην εκπαίδευση

Πιστή στη δέσμευσή της για τη στήριξη της εκπαίδευσης και των νέων επιστημόνων, η ΔΕΠΑ Εμπορίας ανακοίνωσε μια σημαντική συνεισφορά στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η Εταιρεία θα χρηματοδοτήσει επτά υποτροφίες για το διεθνές αγγλόφωνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Master in Technology and Innovation Management» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Το Πολυτεχνείο Κρήτης, γνωστό για τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών του, εξοπλίζει στελέχη, επιστήμονες και ερευνητές με προηγμένες γνώσεις για να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ερευνητικές απαιτήσεις, στην αγορά εργασίας και στις κοινωνικές ανάγκες. Το πρόγραμμα «Master in Technology and Innovation Management» αποτελεί παράδειγμα της δέσμευσης του πανεπιστημίου στη διεθνοποίηση της εκπαίδευσης και την εξωστρέφεια. Οι υποτροφίες της ΔΕΠΑ Εμπορίας θα δώσουν τη δυνατότητα σε άξιους φοιτητές να λάβουν μέρος σε αυτό το εξειδικευμένο πρόγραμμα, απαλλάσσοντάς τους μερικώς από τα δίδακτρα και ενισχύοντας την πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση.

Ο κ. Ευάγγελος Κοσμάς, Συντονιστής Διευθυντής Δραστηριοτήτων Διοικητικών Υπηρεσιών της ΔΕΠΑ Εμπορίας, δήλωσε σχετικά: «Η εκπαίδευση είναι ακρογωνιαίος λίθος της βιώσιμης ανάπτυξης το εργαλείο για την ενδυνάμωση της νέας γενιάς ηγετών, ειδικά στον αναπτυσσόμενο τομέα της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Με αυτές τις υποτροφίες, στοχεύουμε να συνεισφέρουμε όχι μόνο σε ατομικό επίπεδο αλλά και στην ευρύτερη οικονομική και αναπτυξιακή πορεία της Ελλάδας. Πιστεύουμε στην επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, ιδιαίτερα σε τομείς κρίσιμους για το μέλλον της χώρας».

Με τη σειρά του, ο κ. Στέλιος Τσαφαράκης, Διευθυντής του προγράμματος «Master in Technology and Innovation Management», δήλωσε: «Είμαστε βαθιά ευγνώμονες στη ΔΕΠΑ Εμπορίας για αυτή τη γενναιόδωρη συνεισφορά. Αυτές οι υποτροφίες αναμφίβολα θα ανοίξουν πόρτες σε ταλαντούχους φοιτητές που ενδιαφέρονται για την τεχνολογία και την καινοτομία, αλλά δεν διαθέτουν τους αναγκαίους πόρους για να υποστηρίξουν οικονομικά ένα σχετικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Η συνεργασία μας αυτή υπογραμμίζει τη σημασία των συνεργασιών για την προώθηση της καινοτομίας και τον εξοπλισμό των σπουδαστών μας με τις απαραίτητες δεξιότητες προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας».

Η τελευταία αυτή πρωτοβουλία εντάσσεται στην εκτεταμένη προσπάθεια της ΔΕΠΑ Εμπορίας για την προώθηση των επιστημών, της έρευνας και της εκπαίδευσης. Η εταιρεία έχει μακρά ιστορία συμμετοχής σε δράσεις που συμβάλλουν στην κοινωνική ευημερία, προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και υποστηρίζουν την κοινωνία στο σύνολό της, με ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες ομάδες. Με τη χρηματοδότηση αυτών των υποτροφιών, η ΔΕΠΑ Εμπορίας συνεχίζει να ενισχύει τις δυνατότητες νέων επιστημόνων και επαγγελματιών, εμπλουτίζοντας το πνευματικό κεφάλαιο της Ελλάδας και βοηθώντας τη χώρα να προχωρήσει με σιγουριά σε ένα μέλλον που τροφοδοτείται από τη γνώση, την καινοτομία και την πράσινη ενέργεια.

Ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Master in Technology and Innovation Management» του Πολυτεχνείου Κρήτης μέσω του ακόλουθου link: mtim.tuc.gr

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας και τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Εταιρίας depa.gr/kinonia/