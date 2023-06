Υποβρύχιο Τιτάν νέα: Ο χρόνος μετράει αντίστροφα

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για τους πέντε επιβάτες του Titan, ενώ έχουν απομείνει λιγότερες από 10 ώρες οξυγόνου στο εξαφανισμένο υποβρύχιο, καθώς οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται. Ένα καναδικό αεροσκάφος που έψαχνε για το υποβρύχιο στον Ατλαντικό Ωκεανό εντόπισε χθες διακοπτόμενους θορύβους «κτυπήματος» από την περιοχή της τελευταίας γνωστής τοποθεσίας του, σύμφωνα με την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ. Το πλήρωμα που έψαχνε για το χαμένο υποβρύχιο άκουσε ήχους κρουσμάτων κάθε 30 λεπτά την Τρίτη και ξανά τέσσερις ώρες αργότερα χθες Τετάρτη μετά την ανάπτυξη πρόσθετων συστημάτων Sonar. Ωστόσο, η αμερικανική ακτοφυλακή διευκρίνισε ότι «δεν γνωρίζουν την πηγή του θορύβου» με αποτέλεσμα οι έρευνες γύρω από την περιοχή όπου εντοπίστηκαν θόρυβοι στον Ατλαντικό Ωκεανό να έχουν αρνητικά αποτελέσματα. Ωστόσο, τα πληρώματα εξακολουθούν να καταβάλλουν προσπάθειες για να εντοπίσουν τι προκάλεσε τους κρότους.

The sound detected in the search area for the missing sub is described as “banging noises,” Carl Hartsfield of the Woods Hole Oceanographic Institute says, but investigators haven’t confirmed it’s the sub.

“They have to eliminate potential man-made sources other than the Titan.” pic.twitter.com/BEKXBnwPJ4

— CBS News (@CBSNews) June 21, 2023